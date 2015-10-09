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Испания
Вчера 11:17
 

Хаби Алонсо поставил ультиматум "Реалу": известны детали

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Хаби Алонсо поставил ультиматум "Реалу": известны детали ©instagram.com/bayer04fussball/

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо всерьез настроен вернуться в Мадрид и занять пост наставника "Реала". Однако, как пишет Defensacentral, бывший полузащитник "сливочных" не собирается ждать вечно - он обозначил четкие сроки, в течение которых клуб должен определиться, передают Vesti.kz

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Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо всерьез настроен вернуться в Мадрид и занять пост наставника "Реала". Однако, как пишет Defensacentral, бывший полузащитник "сливочных" не собирается ждать вечно - он обозначил четкие сроки, в течение которых клуб должен определиться, передают Vesti.kz

Алонсо поставил перед руководством во главе с Флорентино Пересом своеобразный ультиматум: "Реал" обязан завершить все переговоры по контракту в течение ближайших 30 дней. Испанец хочет как можно скорее приступить к работе и сформировать команду под свои идеи.

Интересно, что и у Алонсо, и у Карло Анчелотти действующие контракты с клубами истекают летом 2026 года. Несмотря на это, испанский специалист уже готов к переходу - и дал понять, что не намерен быть в списке "на потом".

Пока "Байер" под его руководством переживает один из лучших сезонов в истории, а сам Алонсо стремительно превращается в тренера топ-уровня, "Реал" стоит перед сложным выбором. Если Перес и руководство действительно видят в нем преемника Анчелотти - время пошло.

Алонсо уже доказал, что умеет работать с молодежью, строить команду с нуля и добиваться стабильного результата. Вопрос теперь в другом - готов ли "Реал" сделать первый шаг, пока его не опередили конкуренты.


Напомним, что в предыдущем сезоне "Байер" стал главной сенсацией Европы. Леверкузенцы под руководством Хаби Алонсо выиграли Бундеслигу без единого поражения.

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