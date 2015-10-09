Казахстанскому "королю бокса" сообщили о проблемах по бою с Канело

Объединенному чемпиону мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанцу Жанибеку Алимханулы (17-0, 12 КО) назвали возможные проблемы, которые могут стать препятствием для встречи на ринге со звездным мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

Успешная "защита"

5 апреля в Астане Алимханулы провел успешную защиту титулов против француза Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО), финишировав оппонента в пятом раунде. После фееричного выступления 32-летний боксер обратился с вызовом к Канело, который является обладателем титулов Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором среднем весе.

Эксперты назвали возможные проблемы

"Разница в весе между Алимханулы и Канело может стать препятствием. Алимханулы выступает в среднем весе (160 фунтов), а Канело - в суперсреднем весе (168 фунтов). Пока что Алимханулы придется подождать и посмотреть, привлечет ли его вызов внимание Канело. Учитывая плотный график Канело и разницу в весовых категориях, может пройти некоторое время, прежде чем мы увидим этих двух "королей" на ринге", - пишет Ringside24.

Что дальше?

3 мая мексиканец проведет бой за звание абсолютного чемпиона против кубинца Уильяма Скулла (23-0, 9 КО), владеющего поясом IBF. Также в этом году Альварес планирует встретиться с 37-летним американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO). Поэтому встреча Канело с казахстанцем в этом году, по мнению экспертов, крайне мала.

Сам Жанибек также желает объединить титулы в своем дивизионе. Для этого ему необходимо сразиться с чемпионом WBA кубинцем Эрисланди Ларой (31-3, 19 KO) и обладателем пояса WBC доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1-1, 18 КО).

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