Раскрыты детали по бою Алимханулы с чемпионом WBC после победы нокаутом

Чемпион Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) раскрыл детали организации потенциального боя с непобежденным казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 КО), передают Vesti.kz.
32-летний уроженец Жыланды не раз открыто бросал вызов Адамесу, приглашая последнего на ринг. Однако доминиканец игнорировал слова Алимхаунлы. И только сейчас, после успешной защиты титулов Жанибека, он начал активно продвигать потенциальный поединок с обладателем поясов Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Один из фанатов спросил Карлоса, почему он не соглашался драться с казахстанцем раньше и избегал грозного соперника.
"Это не так. Моя компания отправила предложение его менеджерам (Алимхаунлы), но он (Жанибек) так и не ответил. Мы отправили ему электронные письма и все прочее, но ничего", - прокомментировал слова болельщика Адамес в X.
В январе 2025-го WBC уведомил команду доминиканца о том, что Адамес должен провести обязательную защиту титула против другого казахстанца - Мейирима Нурсултанова (20-0, 11 КО). Стороны должны прийти к соглашению в мае. Иначе будут назначены промоутерские торги.
Напомним, что 5 апреля в Астане Алимханулы провел успешную защиту титулов против конголезского претендента из Франции Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО). Жанибек нокаутировал соперника в пятом раунде, таким образом сохранив оба пояса.
Ранее Елеусинов озвучил условие для боя Алимханулы против Канело и раскрыл правду о поединке Жанибека, дав при этом совет.
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