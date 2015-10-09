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Профи-бокс
9 апреля 13:31
 

Раскрыты детали по бою Алимханулы с чемпионом WBC после победы нокаутом

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Раскрыты детали по бою Алимханулы с чемпионом WBC после победы нокаутом ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Чемпион Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) раскрыл детали организации потенциального боя с непобежденным казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 КО), передают Vesti.kz.

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Чемпион Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) раскрыл детали организации потенциального боя с непобежденным казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 КО), передают Vesti.kz.

32-летний уроженец Жыланды не раз открыто бросал вызов Адамесу, приглашая последнего на ринг. Однако доминиканец игнорировал слова Алимхаунлы. И только сейчас, после успешной защиты титулов Жанибека, он начал активно продвигать потенциальный поединок с обладателем поясов Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Один из фанатов спросил Карлоса, почему он не соглашался драться с казахстанцем раньше и избегал грозного соперника.

"Это не так. Моя компания отправила предложение его менеджерам (Алимхаунлы), но он (Жанибек) так и не ответил. Мы отправили ему электронные письма и все прочее, но ничего", - прокомментировал слова болельщика Адамес в X.


В январе 2025-го WBC уведомил команду доминиканца о том, что Адамес должен провести обязательную защиту титула против другого казахстанца - Мейирима Нурсултанова (20-0, 11 КО). Стороны должны прийти к соглашению в мае. Иначе будут назначены промоутерские торги.

Напомним, что 5 апреля в Астане Алимханулы провел успешную защиту титулов против конголезского претендента из Франции Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО). Жанибек нокаутировал соперника в пятом раунде, таким образом сохранив оба пояса.

Ранее Елеусинов озвучил условие для боя Алимханулы против Канело и раскрыл правду о поединке Жанибека, дав при этом совет.

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