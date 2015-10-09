Елеусинов озвучил условие для боя Алимханулы против Канело

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов в интервью Sports24.kz поделился своим мнением о возможном поединке между казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 КО) и мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

Жанибек недавно одержал впечатляющую победу над французом Анауэлем Нгамиссенге (14-1, 9 КО), нокаутировав его в пятом раунде в рамках вечера бокса в Астане. После победы Алимханулы предложил Альваресу сразиться с ним.

"Сам Альварес не выберет следующим соперником Жанибека, потому что гонорар мексиканца будет высок. Если же Жанибек не перестанет бросать вызовы Канело, то все возможно", - заявил Елеусинов.

Что касается шансов Жанибека на объединение всех чемпионских поясов, Елеусинов считает, что это вполне реально. Однако для этого нужно будет организовать необходимые поединки. Он отметил, что два основных соперника Алимханулы - Эрисланди Лара и Карлос Адамес, которые состоят в Premier Boxing Champions.

"Никто не хочет уступать свои титулы, но если удастся провести бой с Ларой, это будет хорошее начало. А вот Адамес - серьезная угроза. Он обладает мощным ударом и способен выстоять всю дистанцию", - добавил Елеусинов.

Ранее Елеусинов раскрыл правду о бое Алимханулы и дал совет. Еще Жанибека обвинили в избегании боя с чемпионом мира и сравнили с Головкиным, назвав главное отличие.

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