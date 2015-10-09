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Профи-бокс
9 апреля 11:10
 

Алимханулы обвинили в избегании боя с чемпионом мира

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Алимханулы обвинили в избегании боя с чемпионом мира ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Чемпион мира WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) обвинил казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) в уклонении от поединка с ним, сообщают Vesti.kz.

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Чемпион мира WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) обвинил казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) в уклонении от поединка с ним, сообщают Vesti.kz.

Адамес поделился в соцсети X публикацией Алимханулы, в которой казахстанец называет потенциальный бой с мексиканской звездой Саулем "Канело" Альваресом "легкой работой".

"Этот парень готов перейти в тяжелый вес, лишь бы не встречаться со мной", - написал Адамес.

Напомним, что в главном событии вечера бокса в Астане Алимханулы одержал досрочную победу над французом Анауэлем Нгамиссенге (14-1, 9 КО) и сохранил за собой титулы по версиям IBF и WBO.

Ранее Данияр Елеусинов раскрыл правду о бое Алимханулы и дал совет, а в США предупредили казаха после победы над британцем. Еще в Британии вынесли вердикт "казахскому королю нокаутов" за титульный бой.

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Барселона
Барселона
(Барселона)
4:0
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
Кто победит в основное время?
Барселона

76%

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10%

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Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Доминиканская Республика

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