Алимханулы обвинили в избегании боя с чемпионом мира

Чемпион мира WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) обвинил казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) в уклонении от поединка с ним, сообщают Vesti.kz.

Адамес поделился в соцсети X публикацией Алимханулы, в которой казахстанец называет потенциальный бой с мексиканской звездой Саулем "Канело" Альваресом "легкой работой".

This guy is willing to move up to heavyweight just to avoid facing me https://t.co/M9ptnRA0Ex