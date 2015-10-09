В Британии вынесли вердикт "казахскому королю нокаутов" за титульный бой

Британский обозреватель бокса Тейлор О'Хиггинс дал свою оценку выступлению Султана Заурбека (20-0, 13 КО), известного как "Казахский король нокаутов", на боксерском вечере в Астане, передают Vesti.kz.

Бой за второстепенный пояс IBF Inter-Continental во втором полулегком весе с Азингой Фузиле (18-3, 12 КО) из ЮАР продлился все десять раундов и завершился победой Заурбека судейским решением.

"Заурбек продемонстрировал отличную работу против опытного и хитрого ветерана Фузиле. В начале поединка ему было нелегко, но затем он смог набрать темп, и Фузиле просто не смог с ним справиться. В концовке боя соперник уже боролся за выживание", - отметил О'Хиггинс в своих социальных сетях.

Заурбек одержал свою 20-ю победу на профессиональном ринге, в то время как Фузиле потерпел третье поражение при 18 победах.

Напомним, что в главном событии ивента казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) удосрочил француза Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО) и успешно защитил титулы по версиям IBF и WBO.

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