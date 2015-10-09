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Профи-бокс
9 апреля 12:18
 

Раскрыта причина фиаско Джалолова в Астане

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Раскрыта причина фиаско Джалолова в Астане ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Узбекский журналист Джалол Ахмедов раскрыл причину неубедительного выступления Баходира Джалолова (15-0, 14 КО) на боксерском вечере в Астане, передают Vesti.kz.

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Узбекский журналист Джалол Ахмедов раскрыл причину неубедительного выступления Баходира Джалолова (15-0, 14 КО) на боксерском вечере в Астане, передают Vesti.kz.

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Баходир Джалолов завершил бой неожиданным результатом

В поединке против украинца Игоря Шевадзуцкого (12-3, 10 КО) Джалолов впервые в карьере на профессиональном ринге не сумел завершить бой нокаутом, одержав победу по очкам. При этом Шевадзуцкий побывал в нокдауне в третьем раунде.

Некоторые болельщики раскритиковали бой за скучное зрелище, отметив, что Джалолов практически не использовал свою левую руку. Ахмедов объяснил это тем, что узбекский боксер повредил левую руку уже во втором раунде.

Несмотря на это, Джалолов сохранил идеальный рекорд, одержав 15-ю победу в профи. Шевадзуцкий же потерпел третье поражение при 12 выигранных поединках.

Добавим, что в главном событии вечера бокса в Астане Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) уверенно победил француза Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО) техническим нокаутом и защитил свои чемпионские пояса по версиям IBF и WBO.

Ранее Камшыбек Кункабаев откровенно высказался об отношении к Джалолову, а сенсационный соперник Баходира обратился к Казахстану. При этом Джалолов разочаровал французского журналиста.

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Узбекистан Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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