Алимханулы "поставили" в очередь на бой с Канело после яркого нокаута

Эксперты оценили возможность поединка объединенного чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО) и американцем Дэвидом Бенавидесом (30-0, 24 KO), передают Vesti.kz.

Ранее казахстанец заявил, что готов на время сменить дивизион и подняться в весовой категории, чтобы подраться с именитыми боксерами. Однако, по мнению специалистов, на данный момент это кажется практически невозможным из-за позиций Алимханулы в мире и тяжелого графика оппонентов.

"Хотя его (Алимханулы) амбициозные планы заслуживают похвалы, на данный момент Жанибек не является приоритетом ни для одного из этих бойцов. Канело встретится с новым чемпионом Уильямом Скуллом 3 мая, чтобы получить шанс стать двукратным абсолютным чемпионом. И если все пойдет по плану, в сентябре он проведет мегабой с Теренсом Кроуфордом. Что касается Бенавидеса, он пообещал и дальше устраивать зрелищные поединки для болельщиков, вступая в свое третье правление чемпиона мира. Его следующим соперником, возможно, станет Каллум Смит в рамках первой защиты титула", - пишет Керр Фергюсон из Secondsout.

На минувшем 5 апреля в Астане вечере бокса Алимханулы провел успешную защиту титулов против француза Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО), которого финишировал на пятом отрезке встречи.

Напомним, что Альварес является обладателем титулов Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации во втором среднем весе.

Бенавидес, в свою очередь, недавно стал чемпионом WBC в полутяжелом весе, причем сделал это без боя. От пояса отказался россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО), который решил сначала провести трилогию с соотечественником Артуром Бетербиевым (21-1, 20 КО).

Ранее были раскрыты детали по бою Алимханулы с чемпионом WBC после победы нокаутом. А Елеусинов озвучил условие для боя Алимханулы против Канело.

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