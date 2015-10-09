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Профи-бокс
9 апреля 10:30
 

В США предупредили казаха после победы над британцем

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В США предупредили казаха после победы над британцем ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Пишущий о боксе американский колумнист Винни Паз дал высокую оценку Батыру Джукембаеву (24-1, 17 КО) после боя против британца Кейна Гарднера (17-5, 7 КО), передают Vesti.kz.

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Пишущий о боксе американский колумнист Винни Паз дал высокую оценку Батыру Джукембаеву (24-1, 17 КО) после боя против британца Кейна Гарднера (17-5, 7 КО), передают Vesti.kz.

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Казахстанец победил судейским решением.

"Батыр Джукембаев действительно хорош. Никто не будет выстраиваться в очередь, чтобы драться с ним, так что ему придется стать чьим-то обязательным претендентом, если он хочет получить шанс на титул", - пишет он в соцсетях.

Для Джукембаева это 24-я победа в профи при одном поражении. Гарднер потерпел пятую неудачу при 17 победах.

Напомним, что в главном событии ивента казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) одержал досрочную победу над французом Анауэлем Нгамиссенге (14-1, 9 КО) и сохранил за собой титулы по версиям IBF и WBO.

Ранее в Британии вынесли вердикт "казахскому королю нокаутов" за титульный бой, а промоутер откровенно рассказал о своем отношении к Геннадию Головкину.

Между тем Данияр Елеусинов раскрыл правду о бое Алимханулы и дал совет.

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Джукембаев Батыр Профессиональный бокс США

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