Промоутер откровенно рассказал о своем отношении к Головкину

Известный промоутер Том Леффлер поздравил казахстанского боксера Геннадия Головкина с 43-летием, передают Vesti.kz.

Также он вспомнил их совместное сотрудничество.

"С днем рождения, Головкин. Один из самых разрушительных панчеров и доминирующих чемпионов мира этого столетия. В свои лучшие годы он был неприкасаем, на его счету 23 нокаута подряд. Было весело путешествовать по миру и создавать эту глобальную суперзвезду, собирая арены по всему миру", - написал Леффлер в соцсетях.

Головкин последний раз выходил на ринг в сентябре 2022 года, но официально не объявлял о завершении карьеры. В том бою он встретился в трилогии с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, одним из лучших ударников своего поколения. Поединок завершился победой Канело по очкам.

Их первый бой состоялся в 2017 году и завершился ничьей, а в 2018-м победу присудили Канело.

В феврале 2024-го Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет Казахстана, а в сентябре того же года занял должность в World Boxing.

Ранее бывший тренер GGG Абель Санчес сравнил бой Канело - Кроуфорд с поединком Головкина против Брука. Еще Геннадия сравнили с Алимханулы, назвав главное отличие.

Геннадию Головкину 43 года. В сети появилось видео его нокдаунов и нокаутов