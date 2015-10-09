Елеусинов раскрыл правду о бое Алимханулы и дал совет

Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов в интервью Tengri Sport оценил последний бой Жанибека Алимханулы, передают Vesti.kz.

"Мешок" или достойный соперник? Елеусинов - о бое Алимханулы

Чемпион мира в среднем весе Жанибек Алимханулы успешно защитил титулы WBO и IBF, победив француза Анауэля Нгамиссенге. Данияр Елеусинов, который присутствовал на поединке в Астане, поделился своим мнением о сопернике казахстанского боксера.

- Насколько силен был соперник Алимханулы? Многие утверждают, что он "мешок" и обесценивают эту победу.

"Соперник был крепким орешком, я считаю. Да, удар не превосходил в силе мощь Жанибека, но соперник был хорошим. Не сказал бы, что для Жанибека это была легкая прогулка. Я думаю, это был нелегкий бой. Просто Алимханулы воспользовался своим таймингом, вовремя ударил. Соперник после нокдауна в первом раунде собрался. Начал прибавлять. Видно, что было кардио хорошее у него, больше ударов наносил. Жанибек периодически моментами взрывался и брал паузы, потому что он взрывной, быстрый. Соперник монотонный, но может много закидывать ударов. Жанибек воспользовался своей мощью", - рассказал Елеусинов.

Совет для Алимханулы

Данияр Елеусинов стал первым казахстанцем, заключившим контракт с новой боксерской лигой, созданной главой UFC Даной Уайтом и руководителем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом. По мнению олимпийского чемпиона, Алимханулы также стоит сделать этот шаг.

"Честно говоря, конечно, посоветовал бы перейти. Если бои с нынешними чемпионами не получается организовать, поскольку они в других организациях, то в этом промоушене будет один пояс, никто ни от кого убегать не будет. И медийка хорошая будет, в принципе, никого просить не нужно будет уже", - считает Елеусинов.

Ранее Алимханулы предложили новых соперников и сравнили его с Головкиным, назвав главное отличие.