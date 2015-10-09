20-летний проспект уделал Джалолова и лишил его звания лучшего боксера

Популярный спортивный портал BoxingScene, посвященный боксу, спрогнозировал лучших представителей супертяжелого веса в 2030 году. В список попал и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Узбекистана Баходир Джалолов (15-0, 14 КО), передают Vesti.kz.

Однако в рейтинг вошли лишь боксеры, которые уже выступают на профи-ринге. Авторы считают, что супертяжи развиваются медленно, и если в 2025 году ты еще не профессионал, то вряд ли попадешь в топ-10 к 2030-му. С учетом этого фактора в реестр будущих лидеров дивизиона угодили следующие спортсмены:

Мозес Итаума (20-0, 10 KO) - 20 лет (25 лет в 2030); Баходир Джалолов (15-0, 14 КО) - 30 лет (35 лет в 2030); Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) - 27 лет (32 года в 2030); Ричард Торрес (13-0, 11 KO) - 25 лет (30 лет в 2030); Дайньер Перо (10-0, 8 KO) - 25 лет (30 лет в 2030); Фабио Уордли (18-0, 17 KO) - 30 лет (35 лет в 2030); Джай Опетая (27-0, 21 KO) - 29 лет (34 года в 2030); Агит Кабайел (26-0, 18 KO) - 32 года (37 лет в 2030); Джастис Хани (12-0, 7 KO) - 26 лет (31 год в 2030); Филип Хргович (18-1, 14 KO) - 32 года (37 лет в 2030).

"Выбор Итаумы на первое место — это риск? Возможно. Но вы только посмотрите на Итауму! У него молниеносные руки для супертяжа, хороший джеб, уклонения, мощь в обеих руках. Семь последних соперников не продержались больше двух раундов. Мы ещё не знаем, как он держит удар, но потенциал огромен. Что до Джалолова, это либо "леворукий Виталий Кличко", либо "леворукий "Дэвид Прайс". Он высок (2,01 метра), силен, но пока не выходил на уровень серьезных оппонентов. Последний бой против Шевадзутского неубедителен", — объяснили свой выбор авторы.

Напомним, Джалолов 5 апреля в Астане выиграл украинца Игоря Шевадзуцкого (12-3, 10 КО). 35-летний оппонент Баходира стал первым его соперником, который смог довести встречу до решения судей. До этого узбекский боксер завершал все свои поединки досрочно.

В настоящее время лидером супертяжелого веса является соотечественник Шевадзуцкого - Александр Усик (23-0, 14 KO).

Добавим также, что была раскрыта причина фиаско Джалолова в Астане. А казаха признали в Узбекистане новым королем бокса.

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