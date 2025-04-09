UFC нашел новичка в Казахстане: она чемпионка и идет 7-0

Непобежденная казахстанка и чемпионка OCTAGON Аян Турсын (7-0) может продолжить карьеру в UFC. Об этом рассказал матчмейкер лиги Исатай Елемес, передают Vesti.kz со ссылкой на Sportnews.kz.

По его словам, скауты UFC проявляют интерес к казахстанской спортсменке. Отмечается, что успешная защита титула может открыть ей двери в крупнейшую ММА-организацию мира.

19 апреля в главном событии турнира в Алматы Турсын проведет защиту против молодой претендентки Фариды Абдуевой (4-1) из Кыргызстана.

"Этот поединок обещает быть одним из самых зрелищных в карте турнира. Обе спортсменки демонстрируют впечатляющие результаты, но Аян имеет небольшое преимущество благодаря более богатому опыту выступлений на высоком уровне. Однако Фарида уже доказала, что способна преподносить сюрпризы. Болельщиков ждет напряженное противостояние", - заявил Елемес.

Напомним, что первой казахстанкой в UFC стала Мария Агапова. Девушка выступала в промоушене с 2022 по 2024 год: провела шесть боев, в которых одержала две победы при четырех поражениях.