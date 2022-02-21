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Кубок Билли Джин Кинг
Вчера 08:33
 

Путинцева принесла Казахстану первую победу на Кубке Билли Джин Кинг

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Путинцева принесла Казахстану первую победу на Кубке Билли Джин Кинг ©ktf.kz

В Брисбене (Австралия) стартовала матчевая встреча сборных Австралии и Казахстана в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе D, сообщают Vesti.kz.

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В Брисбене (Австралия) стартовала матчевая встреча сборных Австралии и Казахстана в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе D, сообщают Vesti.kz.

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В первой игре вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева встречалась с Майей Джойнт. Матч завершился победой Юлии по итогам двух сетов - 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась один час и 15 минут.

Во втором матче Елена Рыбакина сыграет с Кимберли Биррелл.

Напомним, помимо Путинцевой и Рыбакиной в составе сборной Казахстана представлены Жибек Куламбаева, Зарина Дияс и Анна Данилина.

Куламбаева и Данилина сыграют в паре в матче с Австралией.

Добавим, завтра, 11 апреля, казахстанки сыграют с командой Колумбии. 12 апреля матч проведут сборные Австралии и Колумбии.


Кубок Билли Джин Кинг 2025   •   Австралия, Брисбен   •   Квалификационный раунд, Группа D, женщины
Сегодня 07:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Колумбия
Колумбия
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Казахстан
Ничья
Колумбия
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Путинцева Юлия Казахстан теннис Рыбакина Елена Рыбакина Елена WTA Дияс Зарина Данилина Анна

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