Путинцева принесла Казахстану первую победу на Кубке Билли Джин Кинг

В Брисбене (Австралия) стартовала матчевая встреча сборных Австралии и Казахстана в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе D, сообщают Vesti.kz.

В первой игре вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева встречалась с Майей Джойнт. Матч завершился победой Юлии по итогам двух сетов - 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась один час и 15 минут.

Во втором матче Елена Рыбакина сыграет с Кимберли Биррелл.

Напомним, помимо Путинцевой и Рыбакиной в составе сборной Казахстана представлены Жибек Куламбаева, Зарина Дияс и Анна Данилина.

Куламбаева и Данилина сыграют в паре в матче с Австралией.

Добавим, завтра, 11 апреля, казахстанки сыграют с командой Колумбии. 12 апреля матч проведут сборные Австралии и Колумбии.