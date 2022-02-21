Разгром и невероятная Рыбакина: Казахстан победил в борьбе за выход на ЧМ

Женская сборная Казахстана одержала победу над Австралией в матчевой встрече в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе D, сообщают Vesti.kz.

За казахстанками осталось два из трех противостояний с австралийками в Брисбене. В первой встрече Юлия Путинцева разгромно обыграла Майю Джойнт - 6:2, 6:1.

Во второй игре лучшая теннисистка Казахстана Елены Рыбакина испытала проблемы в дуэли с Кимберли Биррелл. Первый сет Елена выиграла (6:3), уступая - 1:3. Во второй партии Рыбакина проигрывала 1:5, но сумела исправить ситуацию - 7:6(4) на тай-брейке и 2:0 в матчевой встрече.

В заключительном противостоянии Жибек Куламбаева и Анна Данилина уступили Эллен Перес и Сторм Сандерс - 6:3, 6:4. Этот матч, продолжавшийся один час и 13 минут не повлиял на исход противостояния.

Напомним, в сборной Казахстана в этих играх также представлена Зарина Дияс.

Добавим, завтра, 11 апреля, казахстанки сыграют с командой Колумбии. 12 апреля матч проведут сборные Австралии и Колумбии.

Три сборные выявят обладателя единственной путевки билет в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг - женского командного чемпионата мира.