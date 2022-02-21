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Кубок Билли Джин Кинг
Вчера 08:01
 

Юлия Путинцева за 38 минут оформила разгром в матче за Казахстан

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Юлия Путинцева за 38 минут оформила разгром в матче за Казахстан ©Depositphotos.com/Stringer_Image

Казахстанка Юлия Путинцева сыграла во втором матче в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Колумбии, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанка Юлия Путинцева сыграла во втором матче в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Колумбии, сообщают Vesti.kz.

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Матчевая встреча группы D проходит в Брисбене (Австралия). Соперницей Путинцевой стала Валентина Медиореал Арриас.

Путинцева по итогам двух сетов обыграла свою оппонентку - 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 38 минут.

Во втором матче лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграет с Юлианой Лизаразо.

Отметим, помимо Путинцевой и Рыбакиной в составе сборной Казахстана представлены Жибек Куламбаева, Зарина Дияс и Анна Данилина.

Напомним, накануне казахстанки обыграли сборную Австралии. 12 апреля австралийки сыграют с Колумбией.

Три сборные выявят обладателя единственной путевки в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг - женского командного чемпионата мира.


Кубок Билли Джин Кинг 2025   •   Австралия, Брисбен   •   Квалификационный раунд, Группа D, женщины
Вчера 07:00   •   закончен
Казахстан
Казахстан
3:0
Колумбия
Колумбия
Кто победит в основное время?
Казахстан

85%

Ничья

3%

Колумбия

12%

Проголосовало 349 человек
Путинцева Юлия теннис Колумбия Казахстан

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