Махачев решил стать конкурентом Рахмонова за титул UFC. Подробности

Легендарный экс-боец UFC американец Чейл Соннен прокомментировал возможную смену дивизиона чемпионом легкого веса россиянином Исламом Махачевым (27-1) и его переходом в полусредний вес, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что дагестанский файтер намерен дождаться исхода боя между чемпионом полусреднего веса американцем Белалом Мухаммадом (24-3) и австралийским претендентом Джеком Деллой Маддаленой (17-2). Менеджер Али Абделазиз, впрочем, назвал слух о том, что Ислам с нетерпением ждет мейн-ивент UFC 315, фейком.

"Хабиб сказал, что Ислам не будет принимать никаких решений до тех пор, пока не станет известен результат боя Джек - Белал. То есть они не собираются переходить в 170 (фунтов) и вызывать Белала. Нурмагомедов сказал, что это их друг. И они не собираются забирать его пояс.

Ислам Махачев никогда ни о чем не просил. Но он ясно дал понять, что хочет стать полусредневесом. В какой-то момент нужно отдать должное парню, который никогда ничего не просил. Нужно дать ему то, чего он хочет", - цитирует слова Соннена Essentially Sports.