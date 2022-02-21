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Кубок Билли Джин Кинг
Вчера 09:15
 

Еще один камбэк Елены Рыбакиной принес Казахстану досрочную победу

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Еще один камбэк Елены Рыбакиной принес Казахстану досрочную победу ©Ktf.kz, Андрей Ударцев

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла в матчевой встрече в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Колумбии, сообщают Vesti.kz.

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Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла в матчевой встрече в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Колумбии, сообщают Vesti.kz.

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Соперницей казахстанки была Юлианой Лизаразо. Первый сет Рыбакина выиграла со счетом 6:1. Во втором сете казахстанка уступала 684-й ракетке мира со счетом 0:2, но сумела переломить ход игры и победила 6:2.

Напомним, накануне Рыбакина сотворила камбэк в матче с австралийкой Кимберли Биррелл.

Добавим, что в первом матче Юлия Путинцева за 38 минут разгромила Валентину Медиореал Арриас.

Отметим, помимо Путинцевой и Рыбакиной в составе сборной Казахстана представлены Жибек Куламбаева, Зарина Дияс и Анна Данилина.

Напомним, накануне казахстанки обыграли сборную Австралии. 12 апреля австралийки сыграют с Колумбией.

Три сборные выявят обладателя единственной путевки в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг - женского командного чемпионата мира.


Кубок Билли Джин Кинг 2025   •   Австралия, Брисбен   •   Квалификационный раунд, Группа D, женщины
Вчера 07:00   •   закончен
Казахстан
Казахстан
3:0
Колумбия
Колумбия
Кто победит в основное время?
Казахстан

85%

Ничья

3%

Колумбия

12%

Проголосовало 349 человек
Рыбакина Елена WTA Казахстан Колумбия теннис

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