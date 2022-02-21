Казахстан взорвал Кубок Билли Джин Кинг - разгром Колумбии и выход на ЧМ-2025

Сборная Казахстана по теннису одержала разгромную победу в матчевой встрече с Колумбией в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг, сообщают Vesti.kz.

Три из трех противостояний с колумбийками в Брисбене (Австралия) в группе D остались за казахстанками.

В последнем матче, который прошел в формате парной встречи Жибек Куламбаева и Зарина Дияс играли с Юлианой Лизаразо и Марией Перес Гарсией. По итогам трех сетов казахстанки оказались сильнее - 6:2, 5:7, 6:4.

Причем, в третьей партии Дияс и Куламбаева проигрывали 0:3. Встреча продолжалась один час и 59 минут.

Отметим, что в первом противостоянии матчевой встречи с Колумбией Юлия Путинцева разгромила Валентину Медиореал Арриас.

А во второй игре Елена Рыбакина сотворила камбэк с Лизаразо - 6:1, 6:2.

Напомним, накануне казахстанки обыграли сборную Австралии. 12 апреля австралийки сыграют с Колумбией.

Таким образом, казахстанки после команд Китая и действующего победителя - команды Италии стали третьим участником ЧМ-2025 (Billie Jean King Cup Finals). Матчи пройдут с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне (Китай).

Всего в основной части Кубка Билли Джин Кинг сыграют восемь команд.