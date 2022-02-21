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Кубок Билли Джин Кинг
Вчера 12:23
 

Казахстан взорвал Кубок Билли Джин Кинг - разгром Колумбии и выход на ЧМ-2025

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Казахстан взорвал Кубок Билли Джин Кинг - разгром Колумбии и выход на ЧМ-2025 ©ktf.kz

Сборная Казахстана по теннису одержала разгромную победу в матчевой встрече с Колумбией в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Казахстана по теннису одержала разгромную победу в матчевой встрече с Колумбией в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг, сообщают Vesti.kz.

Три из трех противостояний с колумбийками в Брисбене (Австралия) в группе D остались за казахстанками.

В последнем матче, который прошел в формате парной встречи Жибек Куламбаева и Зарина Дияс играли с Юлианой Лизаразо и Марией Перес Гарсией. По итогам трех сетов казахстанки оказались сильнее - 6:2, 5:7, 6:4.

Причем, в третьей партии Дияс и Куламбаева проигрывали 0:3. Встреча продолжалась один час и 59 минут.

Отметим, что в первом противостоянии матчевой встречи с Колумбией Юлия Путинцева разгромила Валентину Медиореал Арриас.

А во второй игре Елена Рыбакина сотворила камбэк с Лизаразо - 6:1, 6:2.

Напомним, накануне казахстанки обыграли сборную Австралии. 12 апреля австралийки сыграют с Колумбией.

Таким образом, казахстанки после команд Китая и действующего победителя - команды Италии стали третьим участником ЧМ-2025 (Billie Jean King Cup Finals). Матчи пройдут с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне (Китай).

Всего в основной части Кубка Билли Джин Кинг сыграют восемь команд.

Кубок Билли Джин Кинг 2025   •   Австралия, Брисбен   •   Квалификационный раунд, Группа D, женщины
Сегодня 07:00   •   не начат
Австралия
Австралия
- : -
Колумбия
Колумбия
Кто победит в основное время?
Австралия
Ничья
Колумбия
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Дияс Зарина Рыбакина Елена WTA Казахстан Путинцева Юлия теннис

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