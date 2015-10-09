Эксперт сделал заявление о "возвращении" на ринг Геннадия Головкина

Американский журналист и обозреватель бокса Дэн Рафаэль напомнил о годовщине последней победы легендарного казахстанца Геннадия GGG Головкина (42-2-1, 37 КО) и оценил шанс его возвращения на профессиональный ринг, передают Vesti.kz.

9 апреля 2022 года в городе Сайтама (Япония) GGG провел поединок с японцем Рета Мурата (16-3, 13 KO). Бой продлился до девятого раунда, в котором уроженец Караганды нокаутировал соперника. Рафаэль назвал эту победу последней в легендарной карьере Головкина, назвав его "камбэк" в спорт маловероятным.

"Программа из моей коллекции по боксу с того боя, когда великий Геннадий Головкин отправился в Японию и остановил Рету Мурату в 9-м раунде, объединив титулы IBF и WBA в среднем весе. Это была его последняя победа в легендарной карьере (если не случится маловероятного возвращения) ровно три года назад", - написал журналист в X.

Последний бой Головкина ознаменовался завершением трилогии с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2, 39 КО). Первый их поединок состоялся в 2017 году и завершился ничьей. В реванше, который прошел в 2018-м, судьи отдали победу мексиканцу. Спустя четыре года, в сентябре 2022-го, Головкин вновь вышел на ринг против Канело в рамках трилогии - тогда победу по очкам снова одержал Альварес. Этот бой и стал последним в карьере GGG на данный момент.

Ранее DAZN сделал заявление об "уходе" Головкина, назвав его наследника, и "объявил" дату боя Алимханулы - Канело.

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