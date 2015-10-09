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Вчера 16:45
 

DAZN "объявил" дату боя Алимханулы - Канело

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DAZN "объявил" дату боя Алимханулы - Канело ©instagram.com/canelo/Top Rank

Один из крупнейших спортивных стриминговых сервисов DAZN определил сроки боя объединенного чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) против мексиканца Сауля Канело Альвареса (62-2-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

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Один из крупнейших спортивных стриминговых сервисов DAZN определил сроки боя объединенного чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) против мексиканца Сауля Канело Альвареса (62-2-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

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Жанибек готов подняться "выше"

Несмотря на то, что уроженец Жыланды доминирует в среднем весе, он ставит перед собой еще более высокие цели и стремится проверить свои силы в поединке с Канело, который выступает во втором среднем весе и является там лидирующим боксером.

Однако у Альвареса уже есть поединок на 3 мая текущего года. Он сразится за титул абсолютного чемпиона мира против непобежденного кубинца Уильяма Скулла (23-0, 9 КО), обладателя пояса IBF. Кроме того, в планах Альвареса на этот год - бой с 37-летним американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО). Тем не менее уже на следующий год он может встретиться с казахстанцем.

Когда состоится бой Алимханулы - Канело?

"Ожидается, что победа Канело (над Скуллом) откроет ему дорогу к схватке с Теренсом Кроуфордом в сентябре. И если он сможет одержать две победы в 2025 году, то, возможно, он будет готов приветствовать Алимханулы в суперсреднем весе в 2026 году", - пишет сервис.

Стоит отметить, что Жанибек и сам недавно провел защиту титулов в бою с французом конголезского происхождения Анауэлем Нгамиссенге (14-1, 9 КО), нокаутировав соперника в пятом отрезке встречи.

Ранее казахстанскому "королю бокса" сообщили о проблемах по бою с Канело. Также Алимханулы "поставили" в очередь на бой с Канело после яркого нокаута.

Внук Мухаммеда Али отреагировал на нокаут Жанибека Алимханулы

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