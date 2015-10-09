Казах привезет чемпионский пояс домой? Большое событие в мировом ММА

28 июня в Гамбурге (Германия) состоится бойцовский турнир OKTAGON 73. В рамках этого ивента казахстанец Жалгас Жумагулов (17-9) проведет титульный поединок с действующим чемпионом Бено Адамией (12-8-2). Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с соперником файтера из Актобе.

Жумагулов выступает в лиге OKTAGON с осени прошлого года. В дебюте он одержал победу единогласным решением судей над бывшим претендентом на титул Аароном Эйби. Теперь 36-летний казахстанец, ранее выступавший в UFC, получил шанс стать первым казахстанским чемпионом в европейском промоушене.

Для грузинского чемпиона это первая защита титула

28-летний Адамия стал чемпионом лиги OKTAGON только в феврале этого года. На 67-м номерном ивенте организации он бился с защищавшим свой пояс англичанином Сэмом Кризи (19-6). Поединок прошел через всю дистанцию в пять раундов, а грузинский боец выиграл раздельным решением судей.

Да, это была далеко не самая убедительная победа, тем более кто-то отдал предпочтение Кризи, но факт остается фактом - сейчас Бено чемпион и он будет защищать это звание в конце июня.

Соперник дрался в Алматы в одном карде с Рахмоновым

В марте 2019 года Адамия приезжал в Алматы, где бился в рамках турнира М-1 Challenge 101. В главном событии того ивента непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов завоевал чемпионский пояс, нокаутировав во втором раунде Данилу Приказу из России.

В тот же вечер там бились Азамат Бакытов, Асу Алмабаев, Арман Ашимов и другие казахстанские спортсмены. А Адамия, открывавший кард, за 53 секунды нокаутом проиграл другому местному файтеру Кадиржану Абылайхану.

Адамия проигрывал другу Жумагулова на ЧМ по ММА

Но не только Абылайхану из казахстанцев проигрывал Адамия. Дело в том, что в 2015 году он выступал на любительском чемпионате мира по ММА в Чехии. И там грузинский боец встретился с другим казахстанцем, спортсменом из Актобе и другом Жумагулова - Сергеем Морозовым.

В итоге Морозов одержал победу и прошел дальше, а Адамия потерпел поражение. Если суммировать рекорд Бено против казахстанцев в любителях и профи, то будет 0-2. Теперь Жумагулов постарается довести это соотношение до разгрома.

Отрицательный рекорд и резкий переход на победную серию

Еще четыре года назад у Адамии был отрицательный рекорд в ММА - 6-8-2. Казалось, что никаких больших высот в своей карьере грузин уже не добьется. Но именно тогда и случился неожиданный поворот в противоположную сторону.

С декабря 2021-го Бено одержал шесть побед подряд, три из них - в лиге OKTAGON. Смущает разве что то, что он пять последних поединков выиграл решением, два из которых - раздельные.

Битва стилей: ударник против мастера удушающих

В принципе, у Жумагулова тоже в основном были поединки, которые прошли всю дистанцию и закончились судейским решением. Но если говорить о досрочных финишах, то казахстанец больше заточен на ударную мощь: восемь нокаутов и один сабмишен.

У Адамии же всего одна победа нокаутом и четыре выигрыша приемами. Грузин достаточно неплохо практикует удушающие приемы, но Жумагулов ни разу в карьере не проигрывал сдачей. Поэтому победить досрочно у Бено шансов не так уж и много.

Зато он шесть раз проигрывал нокаутом, а Жумагулов часто строит геймплан на мощных попаданиях и постоянном прессинге с большим тоннажем ударов. Поэтому Жалгас имеет хорошие шансы на успех в этом противостоянии. Даже на досрочный.

Стоит отметить, что для Адамии это первое чемпионство в карьере. А вот Жумагулов в прошлом, еще до UFC, становился чемпионом российского промоушена