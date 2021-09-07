Казахстан узнал об историческом решении по боксу на Олимпиаде-2028

Боксерский турнир Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе будет включать 14 весовых категорий - по семь у мужчин и женщин. Об этом сообщил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл, передают Vesti.kz со ссылкой на Sportbox.ru.

На Играх‑2024 в Париже в боксе было разыграно 13 комплектов наград - семь в мужских соревнованиях и шесть - в женских.

"Ранее мы приняли решение включить бокс в программу ОИ-2028. Теперь, с учетом гендерного равенства, каждая категория будет иметь по семь комплектов наград. У женщин добавлена одна новая весовая категория", - отметил Макконнелл.

В 2024 году на 144-й сессии МОК в Греции было принято решение о включении бокса в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Также международный олимпийский комитет признал организацию World Boxing (WB) ответственным органом, управляющим мировым боксом.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе состоятся с 14 по 30 июля 2028 года.

Ранее мужская сборная Казахстана по боксу назвала состав на два турнира. Также стал известен состав женской команды.