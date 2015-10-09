Дуэли с Узбекистаном и с хозяевами ринга. Казахстану назвали соперников на турнире по боксу в Баку

Стали известны первые соперники казахстанских боксеров на турнире "Шелковый путь" в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

Турнир в Азербайджане пройдет с 11 по 16 апреля. От Казахстана в Баку в мужской сетке выступят 20 боксеров в 11 весовых категориях.

В первых боях, представителей нашей страны в числе прочих ожидают бои с соперниками из Узбекистана и Азербайджана.

С кем казахстанские боксеры проведут первые бои на турнире "Шелковый путь":

48 кг. Нургиса Турабеков - Павел Васильев (Россия), Ернар Карап - Бехруз Холдоров (Узбекистан).

51 кг. Рамазан Нурлыбаев - Ниджат Гусейнов (Азербайджан).

54 кг. Бексултан Боранбек - Максим Кузнецов (Россия), Жандаулет Сарсенбаев - Канан Алиев (Азербайджан), Баглан Кенжебек - Ладо Карчава (Грузия).

57 кг. Ерболат Сабыр - Агасалим Мустафазаде (Азербайджан), Ерхан Турдан - Махмуд Гусейнов (Азербайджан.

60 кг. Жансери Кошербаев - Мухаммадали Гасымзаде (Азербайджан), Шынгыс Мусинов - Томислав Динович (Черногория).

63,5 кг. Бекзат Магжан - Дилшод Абдумуродов (Узбекистан).

67 кг. Дулат Бекбауов - Заур Гахраманов (Азербайджан), Асылхан Кошербай - Вугар Мамедов (Азербайджан).

71 кг. Нурбек Мурсал - Эскерхан Мадиев (Грузия), Елнур Суюнбай - Игорь Свиридченков (Россия).

75 кг. Онер Сеилхан - Саиджамшид Джафаров (Азербайджан), Санжарали Бегалиев - Фархад Шейдаев (Азербайджан), Максат Отегенов - Расим Чобанли (Азербайджан).

86 кг. Даурен Мамыр - Джасурбек Юлдошев (Узбекистан).

92 кг. Данияр Рахимбердинов - Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан).

Кто возьмет золото? Казахстанские боксеры вступают в борьбу за медали