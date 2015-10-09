Дуэли с Узбекистаном и с хозяевами ринга. Казахстану назвали соперников на турнире по боксу в Баку

Стали известны первые соперники казахстанских боксеров на турнире "Шелковый путь" в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.
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Турнир в Азербайджане пройдет с 11 по 16 апреля. От Казахстана в Баку в мужской сетке выступят 20 боксеров в 11 весовых категориях.
В первых боях, представителей нашей страны в числе прочих ожидают бои с соперниками из Узбекистана и Азербайджана.
С кем казахстанские боксеры проведут первые бои на турнире "Шелковый путь":
- 48 кг. Нургиса Турабеков - Павел Васильев (Россия), Ернар Карап - Бехруз Холдоров (Узбекистан).
- 51 кг. Рамазан Нурлыбаев - Ниджат Гусейнов (Азербайджан).
- 54 кг. Бексултан Боранбек - Максим Кузнецов (Россия), Жандаулет Сарсенбаев - Канан Алиев (Азербайджан), Баглан Кенжебек - Ладо Карчава (Грузия).
- 57 кг. Ерболат Сабыр - Агасалим Мустафазаде (Азербайджан), Ерхан Турдан - Махмуд Гусейнов (Азербайджан.
- 60 кг. Жансери Кошербаев - Мухаммадали Гасымзаде (Азербайджан), Шынгыс Мусинов - Томислав Динович (Черногория).
- 63,5 кг. Бекзат Магжан - Дилшод Абдумуродов (Узбекистан).
- 67 кг. Дулат Бекбауов - Заур Гахраманов (Азербайджан), Асылхан Кошербай - Вугар Мамедов (Азербайджан).
- 71 кг. Нурбек Мурсал - Эскерхан Мадиев (Грузия), Елнур Суюнбай - Игорь Свиридченков (Россия).
- 75 кг. Онер Сеилхан - Саиджамшид Джафаров (Азербайджан), Санжарали Бегалиев - Фархад Шейдаев (Азербайджан), Максат Отегенов - Расим Чобанли (Азербайджан).
- 86 кг. Даурен Мамыр - Джасурбек Юлдошев (Узбекистан).
- 92 кг. Данияр Рахимбердинов - Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан).
Кто возьмет золото? Казахстанские боксеры вступают в борьбу за медали
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