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Любительский бокс
Вчера 15:46
 

Кто возьмет золото? Казахстанские боксеры вступают в борьбу за медали

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Кто возьмет золото? Казахстанские боксеры вступают в борьбу за медали ©НОК РК

В Кисловодске (Россия) завершился совместный тренировочный сбор сборной Казахстана по боксу под руководством главного тренера Кайрата Сатжанова. Одна из казахстанских команд, тренировавшихся в этом лагере, готовится выступить на престижном международном турнире памяти Константина Короткова, который пройдет в Хабаровске с 14 по 20 апреля, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

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В Кисловодске (Россия) завершился совместный тренировочный сбор сборной Казахстана по боксу под руководством главного тренера Кайрата Сатжанова. Одна из казахстанских команд, тренировавшихся в этом лагере, готовится выступить на престижном международном турнире памяти Константина Короткова, который пройдет в Хабаровске с 14 по 20 апреля, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

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Ожидается, что за медали на ринге поборются около 150 боксеров из самых разных стран, включая Россию, Монголию, Тунис, Ирак, Таджикистан, Узбекистан, Сенегал, Конго, Кубу, Китай, Северную Корею, Кыргызстан, Беларусь, Грузию, Южную Корею и Казахстан.

Казахстанские боксеры, принимавшие участие в тренировочном лагере в Баку, выступят на еще одном международном турнире - "Шелковый путь", который пройдет в Азербайджане с 10 по 16 апреля.

В Хабаровске выступят Темиртас Жусупов (48 кг), Бекзат Алдамжаров (51 кг), Сакен Бибосынов (54 кг), Даулет Молдашев (57 кг), Бейбарыс Жексен (60 кг), Жандос Кыдыралиев (63,5 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (67 кг), Фарух Тохтасунов (71 кг), Темирлан Мукатаев (86 кг), Сагындык Тогамбай (92 кг) и Нурлан Сапарбай (+92 кг).

Ниже представлен состав сборной Казахстана на два турнира.


Стал известен состав сборной Казахстана на два международных турнира по боксу

Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 16:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Кристал Пэлас
Проголосовало 78 человек
Бокс Сборная Казахстана по боксу Азербайджан Россия Сатжанов Кайрат

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