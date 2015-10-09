Черчесова разнесли после работы с Казахстаном и выбрали неожиданного кандидата

Бывший футболист Александр Бубнов заявил, что экс-игрок сборных СССР и России Александр Мостовой превосходит Станислава Черчесова в качестве тренера, передают Vesti.kz.

В марте 2025 года 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории А от УЕФА.

"Я считаю, что Мостовой как тренер сильнее Черчесова. Но ему просто не дают такой шанс, потому что он еще не работал в этом качестве. Я даже больше скажу: ты, - обратился Бубнов к Константину Геничу в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу", - тоже сильнее Черчесова! Дай тебе поработать с теми же командами, что были у него, результат был бы лучше", - цитирует Бубнова "Чемпионат".

Что касается Черчесова, которому сейчас 61 год, то в начале 2025 года он покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Под его руководством команда в шести матчах Лиги наций набрала лишь одно очко и завершила турнир с разницей мячей 0-15.

Ранее Черчесов выбрал между сборными Казахстана и России, а также ответил на слухи о своем будущем.

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