Две шайбы решили исход второго матча Казахстана на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею потерпела первое поражение на женском чемпионате мира в дивизионе IB, проходящем в шотландском Дамфрисе, передают Vesti.kz.
Сегодня, 10 апреля, подопечные Александра Тебенькова уступили Италии со счетом 0:2.
Шайбы в ворота Казахстана забросили Кристин Ровере на 5-й минуте и Анна Каумо на 55-й.
Напомним, что в первом матче Казахстан, сделав камбэк, победил Южную Корею 4:2, а Италия разгромила Словению со счетом 12:0.
Следующие матчи сборной Казахстана:
Чемпионат мира в Дамфрисе будет продолжаться с 9 по 15 апреля, и наши хоккеистки будут бороться за выход в дивизион IA.
Южная Корея
Великобритания
18%
18%
64%
Реклама