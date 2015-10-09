Две шайбы решили исход второго матча Казахстана на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею потерпела первое поражение на женском чемпионате мира в дивизионе IB, проходящем в шотландском Дамфрисе, передают Vesti.kz.

Сегодня, 10 апреля, подопечные Александра Тебенькова уступили Италии со счетом 0:2.

Шайбы в ворота Казахстана забросили Кристин Ровере на 5-й минуте и Анна Каумо на 55-й.

Напомним, что в первом матче Казахстан, сделав камбэк, победил Южную Корею 4:2, а Италия разгромила Словению со счетом 12:0.

Следующие матчи сборной Казахстана:

13 апреля 2025 года: Казахстан vs Великобритания (00:00, ночь с 12 на 13 апреля)



13 апреля 2025 года: Латвия vs Казахстан (20:30)



15 апреля 2025 года: Словения vs Казахстан (17:00)

Чемпионат мира в Дамфрисе будет продолжаться с 9 по 15 апреля, и наши хоккеистки будут бороться за выход в дивизион IA.