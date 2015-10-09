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Сборные (хоккей)
Вчера 18:54
 

Две шайбы решили исход второго матча Казахстана на ЧМ по хоккею

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Две шайбы решили исход второго матча Казахстана на ЧМ по хоккею ©icehockey.kz

Сборная Казахстана по хоккею потерпела первое поражение на женском чемпионате мира в дивизионе IB, проходящем в шотландском Дамфрисе, передают Vesti.kz.

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Сборная Казахстана по хоккею потерпела первое поражение на женском чемпионате мира в дивизионе IB, проходящем в шотландском Дамфрисе, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 10 апреля, подопечные Александра Тебенькова уступили Италии со счетом 0:2.

Шайбы в ворота Казахстана забросили Кристин Ровере на 5-й минуте и Анна Каумо на 55-й.

Напомним, что в первом матче Казахстан, сделав камбэк, победил Южную Корею 4:2, а Италия разгромила Словению со счетом 12:0.

Следующие матчи сборной Казахстана:

  • 13 апреля 2025 года: Казахстан vs Великобритания (00:00, ночь с 12 на 13 апреля)
  • 13 апреля 2025 года: Латвия vs Казахстан (20:30)
  • 15 апреля 2025 года: Словения vs Казахстан (17:00)

    • Чемпионат мира в Дамфрисе будет продолжаться с 9 по 15 апреля, и наши хоккеистки будут бороться за выход в дивизион IA.

    Чемпионат мира 2024/25. Женщины. Дивизион I группа В   •   Шотландия, Дамфрис   •   Круговой турнир, женщины
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    Южная Корея
    Южная Корея
    - : -
    Великобритания
    Великобритания
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    18%

    Великобритания

    64%

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