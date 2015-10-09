"Арсенал" увел у "Барселоны" нападающего за 100 миллионов

Игрок, который был в числе кандидатов для усиления атакующей линии "Барселоны", сообщил спортивному директору "сине-гранатовых" Деку, что уже подписал закрытое соглашение с другой командой. Одной из главных целей, о которой много говорили, был Александр Исак, претендующий на роль преемника Роберта Левандовски в атаке, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Проблемы с атакой в "Барселоне"

Ханс-Дитер Флик уделял много внимания польской звезде, а Ферран Торрес проявлял себя всякий раз, когда выходил на поле. Но очевидно, что клубу нужна "девятка", которая обеспечит больше стабильности в атаке. Также стоит задуматься о прощании с одним из бывших игроков "Баварии", "Боруссии" или "Леха", который покинет команду в 2026 году. И среди самых привлекательных кандидатов - звезда "Ньюкасла" Александер Исак.

Исак раскрывает свой потенциал в АПЛ

Несмотря на то, что в "Реал Сосьедаде" Исак считался нестабильным нападающим, его переход в Премьер-лигу стал прорывом. Он продемонстрировал свой огромный потенциал и стал одним из лучших форвардов на планете. "Барселона" внимательно следила за его успехами и начала переговоры с владельцем "Ньюкасла", Мухаммедом бин Салманом. Однако высокие требования английского клуба - минимум 100 миллионов евро - сделали подписание Исакa крайне сложным.

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Исак выбирает "Арсенал"

Исак, в свою очередь, не готов был соглашаться на второстепенную роль в "Барселоне". Он потребовал бы значительную зарплату и постоянное место в стартовом составе. В этот момент на сцене появляется "Арсенал", который активно ищет центрального нападающего. Микель Артета был очень впечатлен игрой шведа и попросил руководство клуба выполнить все требования для подписания контракта.

Новый этап в карьере Исака

Исак уже дал согласие на переход в "Арсенал", который готов заплатить большую сумму, чтобы обеспечить его прибытие. Деку стало ясно, что 25-летний нападающий не будет ждать "Барселону" и его следующее приключение начнется в Лондоне.

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