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Англия
Вчера 19:50
 

"Арсенал" увел у "Барселоны" нападающего за 100 миллионов

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"Арсенал" увел у "Барселоны" нападающего за 100 миллионов ©instagram.com/arsenal

Игрок, который был в числе кандидатов для усиления атакующей линии "Барселоны", сообщил спортивному директору "сине-гранатовых" Деку, что уже подписал закрытое соглашение с другой командой. Одной из главных целей, о которой много говорили, был Александр Исак, претендующий на роль преемника Роберта Левандовски в атаке, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

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Игрок, который был в числе кандидатов для усиления атакующей линии "Барселоны", сообщил спортивному директору "сине-гранатовых" Деку, что уже подписал закрытое соглашение с другой командой. Одной из главных целей, о которой много говорили, был Александр Исак, претендующий на роль преемника Роберта Левандовски в атаке, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Проблемы с атакой в "Барселоне"

Ханс-Дитер Флик уделял много внимания польской звезде, а Ферран Торрес проявлял себя всякий раз, когда выходил на поле. Но очевидно, что клубу нужна "девятка", которая обеспечит больше стабильности в атаке. Также стоит задуматься о прощании с одним из бывших игроков "Баварии", "Боруссии" или "Леха", который покинет команду в 2026 году. И среди самых привлекательных кандидатов - звезда "Ньюкасла" Александер Исак.


Исак раскрывает свой потенциал в АПЛ

Несмотря на то, что в "Реал Сосьедаде" Исак считался нестабильным нападающим, его переход в Премьер-лигу стал прорывом. Он продемонстрировал свой огромный потенциал и стал одним из лучших форвардов на планете. "Барселона" внимательно следила за его успехами и начала переговоры с владельцем "Ньюкасла", Мухаммедом бин Салманом. Однако высокие требования английского клуба - минимум 100 миллионов евро - сделали подписание Исакa крайне сложным.

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Исак выбирает "Арсенал"

Исак, в свою очередь, не готов был соглашаться на второстепенную роль в "Барселоне". Он потребовал бы значительную зарплату и постоянное место в стартовом составе. В этот момент на сцене появляется "Арсенал", который активно ищет центрального нападающего. Микель Артета был очень впечатлен игрой шведа и попросил руководство клуба выполнить все требования для подписания контракта.


Новый этап в карьере Исака

Исак уже дал согласие на переход в "Арсенал", который готов заплатить большую сумму, чтобы обеспечить его прибытие. Деку стало ясно, что 25-летний нападающий не будет ждать "Барселону" и его следующее приключение начнется в Лондоне.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 31 22 7 2 72-30 73
2 Арсенал 31 17 11 3 56-26 62
3 Ноттингем Форест 31 17 6 8 51-37 57
4 Челси 31 15 8 8 54-37 53
5 Ньюкасл Юнайтед 30 16 5 9 52-39 53
6 Манчестер Сити 31 15 7 9 57-40 52
7 Астон Вилла 31 14 9 8 46-46 51
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 31 12 11 8 49-47 47
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Кристал Пэлас 30 11 10 9 39-35 43
12 Брентфорд 31 12 6 13 51-47 42
13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37-41 38
14 Тоттенхэм Хотспур 31 11 4 16 58-45 37
15 Эвертон 31 7 14 10 33-38 35
16 Вест Хэм Юнайтед 31 9 8 14 35-52 35
17 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 5 17 43-59 32
18 Ипсвич 31 4 8 19 31-65 20
19 Лестер Сити 31 4 5 22 25-70 17
20 Саутгемптон 31 2 4 25 23-74 10

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