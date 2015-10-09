"Барселона" определилась с тренером: известны детали

Руководство "Барселоны" провело встречу с агентом Пини Захави, который управляет карьерой главного тренера Ханс-Дитера Флика. Встреча прошла под председательством президента каталонского клуба Жоана Лапорты и спортивного директора Деку, передают Vesti.kz.

По информации Sport.es, обсуждались как спортивные, так и институциональные вопросы, в том числе недовольство "Барсы" развитием Ла Лиги.

Основной темой встречи стало продление контракта Флика, который пользуется высокой поддержкой у клуба. "Барселона" намерена предложить ему новый контракт, который будет заключен до конца текущего сезона.

Ожидается, что сделка будет краткосрочной - на один сезон с возможностью продления на второй. Контракт тренера, срок действия которого истекает 30 июня 2026 года, также должен соответствовать правилам честной игры, поэтому его подписание будет отсрочено до освобождения места в бюджете клуба для усиления состава.

По информации источников в клубе, встреча стала лишь первым шагом к официальному соглашению. Ожидается, что детали контракта будут согласованы в ближайшие недели.

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