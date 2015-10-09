Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Роналду

Стали известны новые подробности о будущем португальской звезды Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

По данным Sportitalia, клуб "Аль-Наср" настаивает на продлении контракта с португальским нападающим. Роналду предложено продление контракта на два года.

В текущем сезоне Роналду забил 30 голов и отдал четыре ассиста в 34 играх за саудовский клуб, цвета которого защищает с 2023 года. В Европе он выступал за "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Реал" и лиссабонский "Спортинг". В национальную команду вызывается с 2003 года.

Португалец пять раз становился обладателем "Золотого мяча", в то время как Лионель Месси удерживает рекорд по числу побед, завоевав эту награду восемь раз.

Также стало известно, что Роналду создает конкурента "Реалу" и "Барсе", позвав двух легенд.