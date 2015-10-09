Криштиану Роналду одобрили трансфер в "Манчестер Сити". Подробности

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роанлду продолжает искать новую команду в Европе, чтобы сыграть на клубном чемпионате мира. Эксперты предположили, что звездный форвард может снова оказаться в манчестерской команде, передают Vesti.kz.

Окончание контракта Роналду

Контракт 40-летнего нападающего с саудовским "Аль-Насром" истекает уже текущим летом, 30 июня. Новое соглашение по-прежнему не заключено, поэтому будущее Роналду остается туманным.

С расширением формата клубного чемпионата мира, который пройдет летом 2025 года, участникам турнира предоставят специальное трансферное окно. Команды смогут заключать краткосрочные контракты, действующие всего несколько недель. Уже появлялись слухи, что Криштиану может перейти в "Интер Майами" на таких условиях, чтобы впервые в карьере сыграть вместе с извечным соперником Лионелем Месси.

Однако в турнире примет участие и английский "Манчестер Сити", который сейчас испытывает проблем из-за состояния здоровья своего главного форварда - норвежца Эрлинга Холанда. Футболист повредил лодыжку. Действующим чемпионам АПЛ не помешал бы опытный нападающий. Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем поразмышлял о возможности перехода Роналду в стан "горожан".

Криштиану уйдет в "Сити"?

"Фанатам "Юнайтед" это точно бы не понравилось. Но если финансовая сторона устроит всех, Роналду, скорее всего, согласится. Он ведь по-прежнему способен забивать, в этом нет сомнений. Они ("Сити") выглядели немного потерянными без своего ключевого нападающего (в дерби с "Юнайтед"), игра потеряла привычную плавность. Я даже не думал об этом, но Роналду точно был бы в восторге. Это было бы забавно. Уверен, если бы ему предложили перейти в "Сити", он бы ухватился за эту возможность", - цитирует слова Шерингема Goal.

На данный момент португалец доигрывает контракт с саудовским клубом. Ожидается, что он подпишет продление, но, возможно, уже после клубного чемпионата мира - турнира, который он выигрывал четыре раза в составе "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала".

В текущем сезоне Роналду забил 30 голов и отдал четыре результативные передачи в 34 играх за "Аль-Наср".

Ранее лидер "Барселоны" повторил лучшее достижение Месси и угрожает рекорду Роналду. Также стало известно, что Криштиану Роналду создает конкурента "Реалу" и "Барсе": он уже позвал двух легенд.

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