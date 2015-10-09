Кварацхелия узнал цену шедевра в Лиге чемпионов

По итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА в команду недели вошли игроки из четырех клубов, передают Vesti.kz.

В список попали Ян Зоммер ("Интер"), Юррьен Тимбер ("Арсенал"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Алессандро Бастони ("Интер"), Нуну Мендеш ("Пари Сен-Жермен"), Николо Барелла ("Интер"), Витинья ("Пари Сен-Жермен"), Деклан Райс ("Арсенал"), Хвича Кварацхелия ("Пари Сен-Жермен"), Роберт Левандовски ("Барселона"), Ламин Ямаль ("Барселона").

Особенно отметим Хвичу Кварацхелию, который забил великолепный гол в ворота "Астон Виллы" на 49-й минуте.

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Результаты первых матчей 1/4 финала ЛЧ:

"Арсенал" (Англия) - "Реал" (Испания) - 3:0

"Барселона" (Испания) - "Боруссия" Дортмунд (Германия) - 4:0

"Бавария" (Германия) - "Интер" (Италия) - 1:2

ПСЖ (Франция) - "Астон Вилла" (Англия) - 3:1

Ответные игры состоятся 15-16 апреля.

В 1/2 финала встретятся:

"Арсенал"/"Реал" - ПСЖ/"Астон Вилла"

"Барселона"/"Боруссия" Д - "Бавария"/"Интер"

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