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Лига чемпионов
Вчера 23:06
 

Кварацхелия узнал цену шедевра в Лиге чемпионов

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Кварацхелия узнал цену шедевра в Лиге чемпионов ©x.com/PSG_English

По итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА в команду недели вошли игроки из четырех клубов, передают Vesti.kz.

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По итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА в команду недели вошли игроки из четырех клубов, передают Vesti.kz.

В список попали Ян Зоммер ("Интер"), Юррьен Тимбер ("Арсенал"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Алессандро Бастони ("Интер"), Нуну Мендеш ("Пари Сен-Жермен"), Николо Барелла ("Интер"), Витинья ("Пари Сен-Жермен"), Деклан Райс ("Арсенал"), Хвича Кварацхелия ("Пари Сен-Жермен"), Роберт Левандовски ("Барселона"), Ламин Ямаль ("Барселона"). 

Особенно отметим Хвичу Кварацхелию, который забил великолепный гол в ворота "Астон Виллы" на 49-й минуте.

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Результаты первых матчей 1/4 финала ЛЧ:

"Арсенал" (Англия) - "Реал" (Испания) - 3:0
"Барселона" (Испания) - "Боруссия" Дортмунд (Германия) - 4:0
"Бавария" (Германия) - "Интер" (Италия) - 1:2
ПСЖ (Франция) - "Астон Вилла" (Англия) - 3:1

Ответные игры состоятся 15-16 апреля.

В 1/2 финала встретятся:

"Арсенал"/"Реал" - ПСЖ/"Астон Вилла"
"Барселона"/"Боруссия" Д - "Бавария"/"Интер"

Раскрыта зарплата Хвичи Кварацхелии в ПСЖ

Чемпионат Германии 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 21:30   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
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Бавария
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Боруссия-09 Д
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ПСЖ Барселона Арсенал Интер Лига чемпионов Футбол

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