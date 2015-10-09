Раскрыта зарплата Хвичи Кварацхелии в ПСЖ

Стало известно, сколько зарабатывает грузинский вингер французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия, передают Vesti.kz.

Хвича сорвал куш в ПСЖ

Перед трансфером в ПСЖ в январе текущего года сообщалось, что в Париже нападающий будет получать в четыре раза больше, чем было в итальянском "Наполи".

Пятилетний контракт предполагает, что до вычета налогов грузину положено около 81,8 миллиона евро. Несмотря на то, что Кварацхелия перешел лишь в январе, за полгода ему предназначена немалая сумма. А именно 16,36 миллиона евро за сезон 2024/25. Это около 14,6 тысячи евро в неделю без учета предусмотренных бонусов. Еженедельное вознаграждение составляет 70 тысяч евро.

Сколько зарабатывает Хвича за сезон?

Таким образом, согласно информации Capology, зарплата Хвичи за каждую кампанию составляет 16,36 миллиона евро плюс бонус в размере 3,64 миллиона евро. Итого ежегодный заработок 24-летнего футболиста во французском клубе - 20 миллионов евро (11,4 миллиарда тенге).

Напомним, что за трансфер Кварацхелии парижане заплатили неаполитанцам 70 миллионов евро в январе. С тех пор он провел 10 матчей в Лиге 1, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Контракт вингера истекает 30 июня 2029 года.

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