Назван новый Марадона: он играл за "Наполи" и сотворил шедевр в Лиге чемпионов

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия помог французскому "Пари Сен-Жермену" обыграть английскую "Астон Виллу" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов и ответил на сравнения с легендарным Диего Марадоной, передают Vesti.kz.

24-летний футболист начал героический камбэк ПСЖ, выведя парижан вперед на 49-й минуте при счете 1:1. Он промчался по левому флангу от центра поля, а затем заворожил оборону соперника быстрым дриблингом и великолепным балансом.

Двигаясь вперед с мячом, который, казалось, был приклеен к его правой ноге, он сначала убрал на замахе защитника "Виллы" Акселя Дисаси, а затем одним плавным движением перекатил мяч на левую ногу и нанес неотразимый удар над головой вратаря Эмилиано Мартинеса.

Благодаря шедевральному голу Хвичу снова сравнили с аргентинцем Диего Армандой Марадоной.

"Диего Марадона вдохновил меня на гол? Ну, я его люблю! Он как Бог в "Наполи". Я любил Диего, как и всех остальных жителей Неаполя, поскольку проводил там много времени, и он был легендой", - цитирует слова Кварацхелии инсайдер Фабрицио Романо.

По итогам матча грузин был признан лучшим игроком встречи, а его команда выиграла со счетом 3:1.

Стоит отметить, что нападающий проводит дебютный сезон в ПСЖ. Он перешел из итальянского "Наполи" в январе 2025-го за 70 миллионов евро. На данный момент в чемпионате Франции Кварацхелия появился 10 раз, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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