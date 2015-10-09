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Лига чемпионов
9 апреля 18:30
 

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги чемпионов: шансы "Реала" на титул – 1,1%

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Суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги чемпионов: шансы "Реала" на титул – 1,1% ©ФК "Реал" Мадрид

Суперкомпьютер Opta назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов УЕФА после завершения первых матчей 1/4 финала турнира, передают Vesti.kz.

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Суперкомпьютер Opta назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов УЕФА после завершения первых матчей 1/4 финала турнира, передают Vesti.kz.

Так, наибольшие шансы на титул имеет лондонский "Арсенал" (28,4 процента), который накануне разгромил мадридский "Реал" (3:0). Отметим, что шансы "королевского клуба" пробиться в следующий раунд ЛЧ составляют 4 процента, клуб выиграет титул с вероятностью 1,1 процента. 

Список фаворитов на победу в Лиге чемпионов выглядит так:

1. "Арсенал" — 28,4%.
2. "Барселона" — 22,4%.
3. "Интер" — 21,1%.
4. "ПСЖ" — 18,8%.
5. "Бавария" — 3,7%.
6. "Астон Вилла" — 3,2%.
7. "Боруссия" Дортмунд — 1,3%.
8. "Реал" Мадрид — 1,1%.

Добавим, что две пары 1/4 финала еще не играли.  В ночь с 9 на 10 апреля ПСЖ примет "Астон Вилл", а "Барселона" дома сыграет с "Боруссией". 

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский"Реал". В финале прошлого розыгрыша турнира "сливочные" одолели дортмундскую "Боруссию" (2:0).

Кроме того, "Реал" является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. Мадридцы выигрывали это соревнование 15 раз.

Лига чемпионов 2024/25   •   Франция, Париж   •   1/4 финала, мужчины
Вчера 00:00   •   закончен
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
3:1
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
Кто победит в основное время?
ПСЖ

67%

Ничья

10%

Астон Вилла

22%

Проголосовало 138 человек
Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал Интер Бавария Барселона ПСЖ Боруссия Дортмунд Футбол

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