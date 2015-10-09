Суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги чемпионов: шансы "Реала" на титул – 1,1%

Суперкомпьютер Opta назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов УЕФА после завершения первых матчей 1/4 финала турнира, передают Vesti.kz.

Так, наибольшие шансы на титул имеет лондонский "Арсенал" (28,4 процента), который накануне разгромил мадридский "Реал" (3:0). Отметим, что шансы "королевского клуба" пробиться в следующий раунд ЛЧ составляют 4 процента, клуб выиграет титул с вероятностью 1,1 процента.

Список фаворитов на победу в Лиге чемпионов выглядит так:

1. "Арсенал" — 28,4%.

2. "Барселона" — 22,4%.

3. "Интер" — 21,1%.

4. "ПСЖ" — 18,8%.

5. "Бавария" — 3,7%.

6. "Астон Вилла" — 3,2%.

7. "Боруссия" Дортмунд — 1,3%.

8. "Реал" Мадрид — 1,1%.

Добавим, что две пары 1/4 финала еще не играли. В ночь с 9 на 10 апреля ПСЖ примет "Астон Вилл", а "Барселона" дома сыграет с "Боруссией".

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский"Реал". В финале прошлого розыгрыша турнира "сливочные" одолели дортмундскую "Боруссию" (2:0).

Кроме того, "Реал" является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. Мадридцы выигрывали это соревнование 15 раз.