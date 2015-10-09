Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Вчера 15:30
 

Приехал из Узбекистана и сверкает в КПЛ. Как в "Туране" открыли молодого бомбардира

  Комментарии (1)

Поделиться
Приехал из Узбекистана и сверкает в КПЛ. Как в "Туране" открыли молодого бомбардира ©ФК "Туран"

Нападающий "Турана" и молодежной сборной России Лука Згурский ярко начал нынешний год в КПЛ и может стать одним из открытий сезона. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как форвард адаптируется в Казахстане.

Поделиться
1

Нападающий "Турана" и молодежной сборной России Лука Згурский ярко начал нынешний год в КПЛ и может стать одним из открытий сезона. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как форвард адаптируется в Казахстане.

Згурский воспитанник школы московского ЦСКА. На уровне ЮФЛ (российский аналог QJ League) он забивал в промышленных масштабах, в сезоне 21/22 - 18 голов, в сезоне 22/23 - 16 голов. Кроме того, у него есть два матча на уровне молодежной сборной России.

Но в 2024 году он неожиданно перебрался из ЦСКА в узбекистанский "Андижан". По сути, это был его первый сезон на взрослом уровне. В 14 матчах чемпионата Узбекистана он забил один гол. Но надо учитывать факторы дебютного сезона, возраст (на тот момент 18 лет) и общее количество игровых минут (чуть больше 600), то есть, скорее он был игроком ротации.

Теперь Лука переехал в Казахстан. В "Туране" подобрали любопытный состав, где есть несколько мастеровитых опытных игроков, как Стасевич и Умаров, но есть и целая группа молодых талантов. Помимо Згурского это Абинур Нурымбет, Бехруз Аскаров (про него мы рассказывали в отдельном материале), Абылайхан Жумабек и Константин Дорофеев.

Згурский забил дебютный гол в КПЛ уже в первом туре. Он поразил ворота "Окжетпеса", подправив мяч после прострела Умарова. 

Второй гол Згурского стал более важным и победным в матче с "Кызылжаром". Лука вышел на замену, отыграл девять минут, но этого хватило ему, чтобы забить решающий гол.

Габариты Згурского позволяют ему комфортно чувствовать себя в штрафной, он может вести силовую борьбу и хорошо открывается по створу ворот. В нем есть типичные качества силового форварда - настырный и нацеленный на ворота.

Как видим, адаптация в чемпионате Казахстана проходит для него успешно. Два гола в четырех матчах - неплохо для 19-летнего игрока. В "Туране" он имеет все шансы раскрыться, ведь Виталий Жуковский умеет работать с форвардами подобного плана (в прошлом году в "Атырау" Николай Сигневич стал при Жуковском лучшим бомбардиром лиги.

 Фото: ПФК ЦСКА©

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Кубок Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Алматы   •   1/8 финала, мужчины
12 апреля 17:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Каспий
Каспий
(Актау)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Каспий
Проголосовало 14 человек
Узбекистан Россия Казахстан КПЛ КПЛ 2025 Футбол Туран ФК

Реклама

Живи спортом!