Приехал из Узбекистана и сверкает в КПЛ. Как в "Туране" открыли молодого бомбардира

Нападающий "Турана" и молодежной сборной России Лука Згурский ярко начал нынешний год в КПЛ и может стать одним из открытий сезона. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как форвард адаптируется в Казахстане.

Згурский воспитанник школы московского ЦСКА. На уровне ЮФЛ (российский аналог QJ League) он забивал в промышленных масштабах, в сезоне 21/22 - 18 голов, в сезоне 22/23 - 16 голов. Кроме того, у него есть два матча на уровне молодежной сборной России.

Но в 2024 году он неожиданно перебрался из ЦСКА в узбекистанский "Андижан". По сути, это был его первый сезон на взрослом уровне. В 14 матчах чемпионата Узбекистана он забил один гол. Но надо учитывать факторы дебютного сезона, возраст (на тот момент 18 лет) и общее количество игровых минут (чуть больше 600), то есть, скорее он был игроком ротации.

Теперь Лука переехал в Казахстан. В "Туране" подобрали любопытный состав, где есть несколько мастеровитых опытных игроков, как Стасевич и Умаров, но есть и целая группа молодых талантов. Помимо Згурского это Абинур Нурымбет, Бехруз Аскаров (про него мы рассказывали в отдельном материале), Абылайхан Жумабек и Константин Дорофеев.

Згурский забил дебютный гол в КПЛ уже в первом туре. Он поразил ворота "Окжетпеса", подправив мяч после прострела Умарова.

Второй гол Згурского стал более важным и победным в матче с "Кызылжаром". Лука вышел на замену, отыграл девять минут, но этого хватило ему, чтобы забить решающий гол.

Габариты Згурского позволяют ему комфортно чувствовать себя в штрафной, он может вести силовую борьбу и хорошо открывается по створу ворот. В нем есть типичные качества силового форварда - настырный и нацеленный на ворота.

Как видим, адаптация в чемпионате Казахстана проходит для него успешно. Два гола в четырех матчах - неплохо для 19-летнего игрока. В "Туране" он имеет все шансы раскрыться, ведь Виталий Жуковский умеет работать с форвардами подобного плана (в прошлом году в "Атырау" Николай Сигневич стал при Жуковском лучшим бомбардиром лиги.

Фото: ПФК ЦСКА©