"Реалу" досрочно "записали" поражение от "Арсенала" и вылет из Лиги чемпионов

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Ирландии Рой Кин вынес неутешительный для мадридского "Реала" вердикт на оставшеюся часть сезона, передают Vesti.kz.

Совсем недавно "сливочные" провели неудачный выездной матч в рамках первого четвертьфинального противостояния в Лиге чемпионов с лондонским "Арсеналом", уступив со счетом 0:3. Несмотря на то, что у "королевского клуба" еще есть шанс отыграться, Кин считает, что соперничество уже окончено.

"Игра окончена. "Арсенал" ведет 3:0 и все еще переживает. Расслабьтесь. Это не великий "Реал Мадрид". Они даже не выиграют чемпионат (Испании) в этом году. Это слабый "Реал Мадрид", - заявил Кин.

Также легендарный хавбек добавил, что лондонцам не стоит бояться того, что испанский гранд сможет устроить камбэк. Как сообщает The Standard, "Реал" никогда в истории Лиги чемпионов не отыгрывался после трех пропущенных голов в первом матче. Эксперты оценивают шансы мадридцев на выход в полуфинал всего в четыре процента.

Ответная встреча между "Реалом" и "Арсеналом" состоится в Мадриде в ночь с 16 на 17 апреля и стартует в 00:00 по времени Казахстана.

Отметим, что Кин выступал за один из сильнейших составов "Манчестер Юнайтед" в период с 1993-го по 2005-й год.

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