История между "Манчестер Сити" и 34-летним защитником Кайлом Уокером закончится летом, независимо от решения "Милана", за который он играет на правах аренды, передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, у "Милана" есть опция выкупа футболиста, но окончательное решение будет принято новым спортивным директором клуба.

В любом случае, Уокер не останется в "Сити", так как клуб планирует подписать нового защитника.

Уокер присоединился к "Манчестер Сити" в 2017 году, после сезонов в таких клубах, как "Астон Вилла", "Куинз Парк Рейнджерс", "Шеффилд Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Нортгемптон Таун".

Также стоит отметить, что в январе 2025 года в "Сити" перешел защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов, который был куплен у французского "Ланса" за 40 миллионов евро. Он также выступал за белорусский "Энергетик-БГУ" и является воспитанником узбекского клуба "Бунедкор".

На счету Хусанова шесть матчей в АПЛ и одна желтая карточка.

Ранее Хусанову сообщили плохие новости в "Манчестер Сити", подробности - тут. А в КПЛ сверкает талант сборной Узбекистана. Его ведет агент Абдукодира.

Хусанов испытывает проблемы в "Ман Сити": назван виновник