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Олимпиада
Вчера 20:57
 

Головкин спас бокс для Олимпиады: в IBA сделали заявление

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Головкин спас бокс для Олимпиады: в IBA сделали заявление ©Турар Казангапов, НОК РК

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев прокомментировал возвращение бокса в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе, назвав это большой победой боксерского сообщества, передают Vesti.kz.

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев прокомментировал возвращение бокса в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе, назвав это большой победой боксерского сообщества, передают Vesti.kz.

На 144-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), прошедшей в Коста-Наварино (Греция), было принято окончательное решение о включении бокса в программу Игр-2028.

"Сохранение бокса в олимпийской программе - результат долгой борьбы. Это доказывает, что честный спорт сильнее любых политических игр. Победили спортсмены, тренеры, федерации и все, кто верил в наш вид спорта", - заявил Кремлев.

Он подчеркнул, что IBA остается сильнейшей организацией в мировом боксе, с прозрачной системой, высокими стандартами и фокусом на интересах спортсменов. По его словам, федерация обеспечивает стабильность и честные условия для боксеров, а ее двери всегда открыты.

Кремлев добавил, что IBA строит будущее бокса вне политических манипуляций, и выразил надежду, что новое руководство МОК будет слушать спортсменов, а не политиков.

Ранее DAZN отметил вклад казахстанца Геннадия Головкина в сохранение бокса в Олимпийских играх. Он занимает должность в World Boxing - организации, временно признанной МОК управляющей структурой мирового бокса.

Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля.

Головкин сделал заявление после решения МОК

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