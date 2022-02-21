Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Кубок Билли Джин Кинг
Вчера 21:17
 

WTA раскрыла важность Рыбакиной для сборной Казахстана

  Комментарии (4)

Поделиться
WTA раскрыла важность Рыбакиной для сборной Казахстана ©ktf.kz

Женская теннисная ассоциация (WTA) оценила шансы команд, выступающих в группе D квалификации Кубка Билли Джин Кинг, и отметила Елену Рыбакину, передают Vesti.kz.

Поделиться
4

Женская теннисная ассоциация (WTA) оценила шансы команд, выступающих в группе D квалификации Кубка Билли Джин Кинг, и отметила Елену Рыбакину, передают Vesti.kz.

Казахстанка занимает десятое место в мировом рейтинге.

"Колумбия стремится достичь новых высот, ведь ни одна южноамериканская страна еще не выходила в финал Кубка Билли Джин Кинг, который был переименован в 2021 году после изменения формата с Кубка Федерации. Однако задача будет непростой: Колумбия играет в группе D, которая проходит в Брисбене, с командами Австралии и Казахстана. Казахстан представляет серьезную угрозу, благодаря мощному составу, включая 10-ю ракетку мира Елену Рыбакину", - сообщает WTA.

Отметим, что Рыбакина совершила камбэк с 1:5 и вырвала победу для Казахстана в матче с Австралией. Еще она узнала плохие новости после матча за национальную команду.

Помимо Рыбакиной в составе сборной Казахстана представлены Юлия Путинцева, Жибек Куламбаева, Зарина Дияс и Анна Данилина. 11 апреля казахстанки сыграют с Колумбией.

WTA приняла решение по Рыбакиной: Елене это не понравится

Кубок Билли Джин Кинг 2025   •   Австралия, Брисбен   •   Квалификационный раунд, Группа D, женщины
Сегодня 07:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Колумбия
Колумбия
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Колумбия
Проголосовало 226 человек
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

Реклама

Живи спортом!