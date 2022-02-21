WTA раскрыла важность Рыбакиной для сборной Казахстана

Женская теннисная ассоциация (WTA) оценила шансы команд, выступающих в группе D квалификации Кубка Билли Джин Кинг, и отметила Елену Рыбакину, передают Vesti.kz.

Казахстанка занимает десятое место в мировом рейтинге.

"Колумбия стремится достичь новых высот, ведь ни одна южноамериканская страна еще не выходила в финал Кубка Билли Джин Кинг, который был переименован в 2021 году после изменения формата с Кубка Федерации. Однако задача будет непростой: Колумбия играет в группе D, которая проходит в Брисбене, с командами Австралии и Казахстана. Казахстан представляет серьезную угрозу, благодаря мощному составу, включая 10-ю ракетку мира Елену Рыбакину", - сообщает WTA.

Отметим, что Рыбакина совершила камбэк с 1:5 и вырвала победу для Казахстана в матче с Австралией. Еще она узнала плохие новости после матча за национальную команду.

Помимо Рыбакиной в составе сборной Казахстана представлены Юлия Путинцева, Жибек Куламбаева, Зарина Дияс и Анна Данилина. 11 апреля казахстанки сыграют с Колумбией.

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