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Профи-бокс
Вчера 19:09
 

Джалолов бросил громкий вызов Усику и узнал ответ

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Джалолов бросил громкий вызов Усику и узнал ответ ©Top Rank

Узбекистанский боксер супертяжелого веса Баходир Джалолов (15-0, 14 КО) бросил вызов украинскому чемпиону Александру Усику (23-0, 14 KO) и британцу Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и получил вердикт от экспертов, передают Vesti.kz.

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Узбекистанский боксер супертяжелого веса Баходир Джалолов (15-0, 14 КО) бросил вызов украинскому чемпиону Александру Усику (23-0, 14 KO) и британцу Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и получил вердикт от экспертов, передают Vesti.kz.

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Карьера Усика на закате

38-летний украинец признал, что ему осталось провести всего пару боев в карьере. Но за возможностью встретиться с ним уже выстроилась очередь чемпионов и претендентов.

Усик неоднократно заявлял, что нацелен на реванш с Дэниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO), который завладел титулом Международной боксерской федерации (IBF) после их спорного боя в 2023 году. Этот поединок может дать Александру шанс снова стать абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе.


Вердикт экспертов

Если же Усик решит испытать себя против нового поколения, то двукратный олимпийский чемпион Баходир Джалолов уже бросил вызов ему. Однако эксперты не уверены, что это противостояние будет интересно непобежденному чемпиону.

"Несмотря на свои амбиции, Джалолов, скорее всего, увидит, как Усик завершит карьеру до того, как сможет сразиться с ним. Если же бой с Дюбуа так и не состоится, у Усика есть обязательный претендент - Джозеф Паркер.

Что касается самого Джалолова, которому уже 30 лет, ему нужно выходить на новый уровень соперников, чтобы заслужить титульный шанс. Многие считают, что боями с Джаредом Андерсоном или Ричардом Торресом он мог бы достойно продолжить путь к вершине", - пишет Secondsout.

Стоит отметить, что Усик - действующий обладатель титулов по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

Джалолов, в свою очередь, занимает лишь десятую строчку в рейтинге WBC. 5 апреля в Астане узбекистанец провел бой против другого украинца - Игоря Шевадзуцкого (12-3, 10 КО), которого победил решением судей по итогам десяти раундов.

Ранее Баходиру Джалолову предложили реванш против нокаутера с 13-0. А 20-летний проспект уделал Джалолова и лишил его звания лучшего боксера.

Баходир Джалолов бросил вызов абсолютному чемпиону

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