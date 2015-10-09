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Любительский бокс
Вчера 15:15
 

Стал известен состав сборной Казахстана на два международных турнира по боксу

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Стал известен состав сборной Казахстана на два международных турнира по боксу ©КФБ

Стал известен состав женской сборной Казахстана для участия в международном турнире "Шелковый путь", который состоится в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

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Стал известен состав женской сборной Казахстана для участия в международном турнире "Шелковый путь", который состоится в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

Команду Казахстана на этих соревнованиях представят 14 спортсменок в семи весовых категориях.

Кто выступит в Баку от Казахстана:

  • До 48 кг: Акбота Болат, Гульназ Борибаева, Роксана Гасымова;
  • До 50 кг: Элянур Турганова;
  • До 52 кг: Томирис Мырзакул, Анжа Садуакасова;
  • До 54 кг: Элина Базарова, Сымбат Алиаскар;
  • До 57 кг: Шахназ Исаева, Виктория Байдукова;
  • До 70 кг: Бакыт Сейдиш, Азиза Исина;
  • Свыше 81 кг: Дина Исламбекова, Асель Токтасын.

Отмечается, что на турнире в Баку выступят свыше 200 спортсменов, которые оспорят 25 комплектов наград.


Кроме того, женская команда выступит на международном турнире в Хабаровске (Россия), который состоится с 14 по 20 апреля.

На нем, Казахстан будет представлен девятью спортсменками в шести весовых категориях.

Кто выступит от Казахстана в Хабаровске:

  • До 50 кг: Гульнар Турапбай;
  • До 54 кг: Анель Сакыш;
  • До 57 кг: Айдана Забынбекова;
  • До 60 кг: Римма Волосенко, Асем Танатар;
  • До 66 кг: Улдана Таубай, Аружан Жанабаева;
  • До 75 кг: Анастасия Баязитова, Шугыла Налибай.

В Хабаровске ожидается выступление 150 боксеров из 17 стран мира.

Казахстан выиграл 13 золотых на международном турнире по боксу и уделал Узбекистан

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