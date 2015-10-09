Стал известен состав сборной Казахстана на два международных турнира по боксу

Стал известен состав женской сборной Казахстана для участия в международном турнире "Шелковый путь", который состоится в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

Команду Казахстана на этих соревнованиях представят 14 спортсменок в семи весовых категориях.

Кто выступит в Баку от Казахстана:

До 48 кг: Акбота Болат, Гульназ Борибаева, Роксана Гасымова;

До 50 кг: Элянур Турганова;

До 52 кг: Томирис Мырзакул, Анжа Садуакасова;

До 54 кг: Элина Базарова, Сымбат Алиаскар;

До 57 кг: Шахназ Исаева, Виктория Байдукова;

До 70 кг: Бакыт Сейдиш, Азиза Исина;

Свыше 81 кг: Дина Исламбекова, Асель Токтасын.

Отмечается, что на турнире в Баку выступят свыше 200 спортсменов, которые оспорят 25 комплектов наград.

Кроме того, женская команда выступит на международном турнире в Хабаровске (Россия), который состоится с 14 по 20 апреля.

На нем, Казахстан будет представлен девятью спортсменками в шести весовых категориях.

Кто выступит от Казахстана в Хабаровске:

До 50 кг: Гульнар Турапбай;

До 54 кг: Анель Сакыш;

До 57 кг: Айдана Забынбекова;

До 60 кг: Римма Волосенко, Асем Танатар;

До 66 кг: Улдана Таубай, Аружан Жанабаева;

До 75 кг: Анастасия Баязитова, Шугыла Налибай.

В Хабаровске ожидается выступление 150 боксеров из 17 стран мира.

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