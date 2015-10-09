Бой непобежденного казахстанского боксера обернулся дисквалификацией

Боксер из Никарагуа Энкарнасьон Диас (20-6, 11 КО) дисквалифицирован Атлетической комиссией штата Пенсильвания (США), сообщают Vesti.kz.

Он отстранен от участия в боях и от проведения спаррингов после боя с казахстанцем Беком Нурмаганбетом (14-0, 12 КО).

Дисквалификация Диаса рассчитана до 5 мая и преследует медицинские цели для того, чтобы помочь боксеру быстрее восстановиться после тяжелого боя.

Напомним, Нурмаганбет в прошедшем бою в рамках вечера бокса в Филадельфии, который прошел 5 апреля выиграл нокаутом у Диаса уже в первом раунде.

На счету Бека 14 побед в 14 боях в профи. 12 из них он выиграл досрочно, причем, десять раз сделал это подряд.