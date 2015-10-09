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Профи-бокс
Вчера 10:57
 

Бой непобежденного казахстанского боксера обернулся дисквалификацией

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Бой непобежденного казахстанского боксера обернулся дисквалификацией ©instagram.com/nurmaganbet.bek.kazbekuli/

Боксер из Никарагуа Энкарнасьон Диас (20-6, 11 КО) дисквалифицирован Атлетической комиссией штата Пенсильвания (США), сообщают Vesti.kz.

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Боксер из Никарагуа Энкарнасьон Диас (20-6, 11 КО) дисквалифицирован Атлетической комиссией штата Пенсильвания (США), сообщают Vesti.kz.

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Он отстранен от участия в боях и от проведения спаррингов после боя с казахстанцем Беком Нурмаганбетом (14-0, 12 КО).

Дисквалификация Диаса рассчитана до 5 мая и преследует медицинские цели для того, чтобы помочь боксеру быстрее восстановиться после тяжелого боя.

Напомним, Нурмаганбет в прошедшем бою в рамках вечера бокса в Филадельфии, который прошел 5 апреля выиграл нокаутом у Диаса уже в первом раунде.

На счету Бека 14 побед в 14 боях в профи. 12 из них он выиграл досрочно, причем, десять раз сделал это подряд.


Профессиональный бокс 2025   •   Германия, Квакенбрюк   •   Вечер бокса 15/1, Квакенбрюк (Германия), мужчины
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Кто победит в основное время?
Темиров
Ничья
Павловски
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Нурмаганбет Бек Профессиональный бокс США Казахстан Никарагуа

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