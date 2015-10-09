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Профи-бокс
Вчера 11:45
 

IBF приняла решение по Джалолову после боя в Астане

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IBF приняла решение по Джалолову после боя в Астане ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Супертяжеловес из Узбекистана Баходир Джалолов (15-0, 14 КО) был включен в рейтинг Международной боксерской федерации (IBF) в соответсвенном дивизионе, сообщают Vesti.kz.

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Супертяжеловес из Узбекистана Баходир Джалолов (15-0, 14 КО) был включен в рейтинг Международной боксерской федерации (IBF) в соответсвенном дивизионе, сообщают Vesti.kz.

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Джалолов располагается на 13 месте в топ-15 данного веса.

Место лидера в данном дивизионе по версии организации вакантно. Вторую строчку занимает британец Дерек Чисора (36-13, 23 КО), а замыкает топ-3 боксер из Нигерии Эфе Аджагба (20-1, 14 КО).

Чемпионский пояс IBF принадлежит британцу Даниэлю Дюбуа (22-2, 21 КО).

Напомним, Джалолов 5 апреля на вечере бокса в Астане единогласным решением судей победил украинца Игоря Шевадзутского.

Баходиру Джалолову предложили реванш против нокаутера с 13-0


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