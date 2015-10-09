"Деньги на столе, но...". Чемпион WBC отверг бой за три титула с казахстанцем?

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) прокомментировал переговоры о бое с обладателем поясов по версиям WBO и IBF казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 КО), передают Vesti.kz.

Адамес устроил дебаты с фанатами

Ранее Адамес обвинил Алимханулы в избегании поединка с ним. Однако казахстанец несколько раз на протяжении многих месяцев сам вызывал именитого оппонента. Один из фанатов отреагировал на выпады доминиканца в сторону уроженца Жыланды.

"Жанибек отправил ему контракт с конкретным предложением. Деньги уже были на столе. Все, что нужно было Адaмесу - просто подписать. И что сделал Адaмес? Он прислал сообщение промоутеру Жанибека: "Мы бы хотели организовать бой между Адaмесом и Жанибеком". Просто расплывчатые слова вместо реальных действий", - написал болельщик.

Карлос не стал молчать и ответил на несколько сообщений, кратко сказав, что конкретных предложений со стороны Алимханулы никогда не было.

"Ложь. Если он (Алимханулы) не хочет, что я могу сделать?", - ответил Адамес в X.

Напомним, что в среднем весе на данный момент по-прежнему три чемпиона. Титулами Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) владеет казахстанец. Пояс Всемирного боксерского совета (WBC) принадлежит Адамесу. А главным лицом дивизиона Всемирной боксерской ассоциации является кубинец Эрисланди Лара (31-3, 19 KO).

Последние результаты и потенциальный бой чемпионов

В последний раз доминиканец проводил защиту 22 февраля текущего года против британского боксера Хамзы Шираза (21-0-1, 17 KO). Поединок завершился вничью, благодаря чему Адамес сохранил титул.

Алимханулы, в свою очередь, 5 апреля поставил на кон пояса WBO и IBF. Соперником был француз Анауэль Нгамиссенге (14-1, 9 КО), которого Жанибек нокаутировал в пятом раунде.

В случае если Адамес и Алимханулы придут к соглашению, будет решена судьба сразу трех титулов: WBC, WBO и IBF.

Ранее казахстанскому "королю бокса" сообщили о проблемах по бою с Канело. А Алимханулы "поставили" в очередь на бой с Канело после яркого нокаута.

DAZN "объявил" дату боя Алимханулы - Канело