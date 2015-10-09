IBF "наградила" "Казахского короля нокаутов"

Международная боксерская федерация (IBF) представила новый рейтинг, в котором улучшил свое положение казахстанский боксер Султан Заурбек (20-0, 13 КО) по прозвищу "Казахский король нокаутов", передают Vesti.kz.

В рейтинге второго полулегкого веса он поднялся с пятого места на четвертое.

Напомним, что Заурбек выступил на боксерском вечере, прошедшем 5 апреля в Астане. В бою за второстепенный пояс IBF Inter-Continental во втором полулегком весе он судейским решением победил Азингу Фузиле (18-3, 12 КО) из ЮАР.

Таким образом, Заурбек одержал свою 20-ю победу в профессиональной карьере, тогда как на счету Фузиле теперь три поражения при 18 победах.

Ранее Фузиле становился обладателем титула IBF Inter-Continental и владел региональным поясом IBF среди африканских боксеров.

Главным событием ивента стал поединок объединенного чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) против француза Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО). Казахстанец финишировал оппонента в пятом раунде и отстоял свои титулы.