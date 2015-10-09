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Самый высокооплачиваемый легионер покинул "Ордабасы": он получал больше Тагыбергена

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Самый высокооплачиваемый легионер покинул "Ордабасы": он получал больше Тагыбергена ©КФФ

Стало известно об уходе из "Ордабасы" украинского футболиста Евгений Макаренко, передают Vesti.kz.

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Стало известно об уходе из "Ордабасы" украинского футболиста Евгений Макаренко, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, он покинул шымкентский клуб, в котором был самым высокооплачиваемым легионером. Отмечается, что его зарплата была больше, чем у казахстанского полузащитника Асхата Тагыбергена.

Макаренко находился в "Ордабасы" с 2023 года. До этого играл за венгерский "МОЛ Фехервар", бельгийские "Кортрейк", "Андерлехт", украинскую "Говерлу" и киевское "Динамо".

Евгений Макаренко - в

©ФК "Ордабасы"

Не дали нормально уйти? В "Ордабасы" заступились за Тагыбергена

Что касается Тагыбергена, по данным акима Шымкента, он получал 20 миллионов тенге в "Ордабасы". По этому поводу высказалась даже жена футболиста, подробности - тут. Впоследствии Тагыберген перешел в костанайский "Тобол".

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Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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