Самый высокооплачиваемый легионер покинул "Ордабасы": он получал больше Тагыбергена

Стало известно об уходе из "Ордабасы" украинского футболиста Евгений Макаренко, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, он покинул шымкентский клуб, в котором был самым высокооплачиваемым легионером. Отмечается, что его зарплата была больше, чем у казахстанского полузащитника Асхата Тагыбергена.

Макаренко находился в "Ордабасы" с 2023 года. До этого играл за венгерский "МОЛ Фехервар", бельгийские "Кортрейк", "Андерлехт", украинскую "Говерлу" и киевское "Динамо".

©ФК "Ордабасы"

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Что касается Тагыбергена, по данным акима Шымкента, он получал 20 миллионов тенге в "Ордабасы". По этому поводу высказалась даже жена футболиста, подробности - тут. Впоследствии Тагыберген перешел в костанайский "Тобол".

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