Что случилось с Зайнутдиновым? Из Турции пришли плохие новости

Появились серьезные опасения по поводу здоровья футболиста "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, передают Vesti.kz.

Как информирует Deportes Reports со ссылкой на журналиста Серкана Дикме, у Зайнутдинова диагностирован отек сухожилий. Необходимо выяснить причину травмы и сроки лечения. Есть проблема с футбольной карьерой игрока.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Али Алиев сообщил, что такая травма не угрожает его карьере, в данном случае важно не форсировать события и все делать поступательно. Также Алиев отметил, что в этом вопросе "Бешикташу" помогает медицинский штаб "Байера".

Зайнутдинов защищает цвета "Бешикташа" с 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции из-за травм и тренерских решений он провел всего девять матчей и результативными действиями не отметился.

Еще он выступал за московский ЦСКА, "Ростов", "Астану" и "Тараз", в национальную команду вызывается с 2018 года.

"Бешикташ" занимает четвертое место в таблице, набрав 48 очков после 28 матчей. Следующую игру подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут на своем поле с "Башакшехиром" 12 апреля.

Зайнутдинов может стать одноклубником Канте. Подробности