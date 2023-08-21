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Турция
Вчера 19:59
 

Что случилось с Зайнутдиновым? Из Турции пришли плохие новости

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Что случилось с Зайнутдиновым? Из Турции пришли плохие новости ©bjk.com

Появились серьезные опасения по поводу здоровья футболиста "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, передают Vesti.kz.

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Появились серьезные опасения по поводу здоровья футболиста "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, передают Vesti.kz.

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Как информирует Deportes Reports со ссылкой на журналиста Серкана Дикме, у Зайнутдинова диагностирован отек сухожилий. Необходимо выяснить причину травмы и сроки лечения. Есть проблема с футбольной карьерой игрока.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Али Алиев сообщил, что такая травма не угрожает его карьере, в данном случае важно не форсировать события и все делать поступательно. Также Алиев отметил, что в этом вопросе "Бешикташу" помогает медицинский штаб "Байера".

Зайнутдинов защищает цвета "Бешикташа" с 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции из-за травм и тренерских решений он провел всего девять матчей и результативными действиями не отметился.

Еще он выступал за московский ЦСКА, "Ростов", "Астану" и "Тараз", в национальную команду вызывается с 2018 года.

"Бешикташ" занимает четвертое место в таблице, набрав 48 очков после 28 матчей. Следующую игру подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут на своем поле с "Башакшехиром" 12 апреля.

Зайнутдинов может стать одноклубником Канте. Подробности

Чемпионат Турции 2024/25   •   Турция, Стамбул   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:00   •   не начат
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Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Футбол Турция

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