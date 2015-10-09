Бивол отказался от боя за 4 миллиарда: эксперт объяснил почему

Российский боксер Дмитрий Бивол, бывший абсолютный чемпион полутяжелого дивизиона отказался от обязательной защиты пояса WBC и добровольно уступил титул временно действующему чемпиону американцу Дэвиду Бенавидесу. После этого в некоторых американских СМИ появилась информация, что Бивол якобы избегает поединка с Бенавидесом, передают Vesti.kz.

Как информирует vRINGe.com, эксперт бокса Дэн Рафаэль опроверг эти слухи, заявив, что Бивол не избегает боя с Бенавидесом. Рафаэль отметил, что Бивол уже провел тяжелые бои с Артуром Бетербиевым и Саулем Канело Альваресом, и обвинения в избегании Бенавидеса нелепы. Он добавил, что у Бивола есть обязательства перед Турки Аль аш-Шейхом и Бетербиевым провести бой-трилогию, что откладывает поединок с Бенавидесом, вероятно, до октября этого года.

Рафаэль также упомянул, что у Бивола имеются небольшие травмы, которые заставляют его оставаться вне ринга. Однако, по его словам, команда Бенавидеса понимает ситуацию, и Бивол не избегает поединка с Дэвидом. Рафаэль заверил, что все можно решить одним телефонным звонком.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что Бенавидес предлагал Биволу за бой гонорар в размере 8 миллионов долларов США (4 миллиарда 110 миллионов 679 тысяч тенге), хотя за поединок с Артуром Бетербиевым он заработал менее 3 миллионов долларов.

Первый бой между Биволом и Бетербиевым прошел в октябре 2024-го - тогда по очкам выиграл Артур. В поединке-реванше в феврале 2025 года Бивол добился победы решением судей.