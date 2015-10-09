Драма в дуэли с Узбекистаном: как Казахстан стартовал на турнире в Баку

В Баку стартовал международный турнир по боксу "Шелковый путь", где в первый соревновательный день выступили представители сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Нашу страну представили шесть боксеров, однако лишь двоим (Санжарали Бегалиеву и Максату Отегенову) удалось одержать победы и пробиться в следующий раунд.

Также в рамках турнира состоялось первое казахстано-узбекское противостояние: Дильшод Абдумуродов победил раздельным решением судей Бекзата Магжана и вышел в четвертьфинал.

Соревнования продлятся до 16 апреля.

Результаты первого дня:

60 кг. Жансери Кошербаев 1:4 Махаммадали Гасимзада (Азербайджан)



60 кг. Шынгыс Мусинов 2:3 Томислов Динович (Черногория)



63.5 кг. Бекзат Магжан 1:4 Дильшод Абдумуродов (Узбекистан)



71 кг. Елнур Суюнбай 2:3 Игорь Свиридченков (Россия)



75 кг. Санжарали Бегалиев 5:0 Фархад Шейдаев (Азербайджан)



75 кг. Максат Отегенов 3:2 Расим Чобанли (Азербайджан)

С составом казахстанской команды на "Шелковый путь" можно ознакомиться здесь.