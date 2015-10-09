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Вчера 23:13
 

Драма в дуэли с Узбекистаном: как Казахстан стартовал на турнире в Баку

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Драма в дуэли с Узбекистаном: как Казахстан стартовал на турнире в Баку ©Depositphotos/albund

В Баку стартовал международный турнир по боксу "Шелковый путь", где в первый соревновательный день выступили представители сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

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В Баку стартовал международный турнир по боксу "Шелковый путь", где в первый соревновательный день выступили представители сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Нашу страну представили шесть боксеров, однако лишь двоим (Санжарали Бегалиеву и Максату Отегенову) удалось одержать победы и пробиться в следующий раунд.

Также в рамках турнира состоялось первое казахстано-узбекское противостояние: Дильшод Абдумуродов победил раздельным решением судей Бекзата Магжана и вышел в четвертьфинал.

Соревнования продлятся до 16 апреля.

Результаты первого дня:

  • 60 кг. Жансери Кошербаев 1:4 Махаммадали Гасимзада (Азербайджан)
  • 60 кг. Шынгыс Мусинов 2:3 Томислов Динович (Черногория)
  • 63.5 кг. Бекзат Магжан 1:4 Дильшод Абдумуродов (Узбекистан)
  • 71 кг. Елнур Суюнбай 2:3 Игорь Свиридченков (Россия)
  • 75 кг. Санжарали Бегалиев 5:0 Фархад Шейдаев (Азербайджан)
  • 75 кг. Максат Отегенов 3:2 Расим Чобанли (Азербайджан)

    • С составом казахстанской команды на "Шелковый путь" можно ознакомиться здесь.

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    13 апреля 19:00   •   не начат
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    Кто победит в основное время?
    Зенит
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    Краснодар
    Проголосовало 7 человек
    Азербайджан Бокс Узбекистан Сборная Казахстана по боксу

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