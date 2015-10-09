Драма в дуэли с Узбекистаном: как Казахстан стартовал на турнире в Баку

В Баку стартовал международный турнир по боксу "Шелковый путь", где в первый соревновательный день выступили представители сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.
Нашу страну представили шесть боксеров, однако лишь двоим (Санжарали Бегалиеву и Максату Отегенову) удалось одержать победы и пробиться в следующий раунд.
Также в рамках турнира состоялось первое казахстано-узбекское противостояние: Дильшод Абдумуродов победил раздельным решением судей Бекзата Магжана и вышел в четвертьфинал.
Соревнования продлятся до 16 апреля.
Результаты первого дня:
С составом казахстанской команды на "Шелковый путь" можно ознакомиться здесь.
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